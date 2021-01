Verbetering of juist lelijker? GM laat óók nieuw logo zien - Autoblog.nl

GM is het nieuwste merk in een lange reeks van fabrikanten die onlangs een nieuw logo hebben getoond.

Ineens willen allerlei autofabrikanten hun logo’s verjongen. BMW en Volkswagen pakten het daarbij nogal subtiel aan, terwijl Kia en (in mindere mate) Nissan wat rigoureuzer te werk gingen. Vandaag kondigt GM een nieuw logo (en nieuwe slogan) aan, waarbij ze duidelijk in die tweede categorie vallen.

Het idee van het logo is nog hetzelfde. We zien een blauw vierkant met daarin de letters G en M. Je weet wel, van General Motors. Ook zien we een streep onder de letters. De ingrediënten zijn dus hetzelfde, toch hebben ze alles anders gedaan. Om te beginnen met dat vierkantje; het nieuwe logo heeft afgeronde hoeken en is nu niet meer volledig blauw, maar heeft witte (of transparante) binnenkant. Het lettertype is daarnaast anders, waarbij de letters ogenschijnlijk niet meer in hoofdletters staan. Het nieuwe lettertype is wat lossere en ronder. GM noemt het uiteraard jong, hip en ‘digitaal’. Want tegenwoordig moet alles digitaal zijn. De laatste wijziging is die streep onder de letters, deze staat nu namelijk alleen onder de M, niet meer onder de G.

Dus, waarom introduceert GM ineens een nieuw logo? Dat heeft alles te maken met de toekomst. GM wil namelijk doen alsof het heel groen en elektrisch is, ook al hebben ze op dit moment niet zo heel erg veel elektrische auto’s. Daarom dat je in de witruimte van de letter M in het nieuwe logo een stekker moet kunnen zien. Althans, dat claimt GM zelf. Voor het lezen van het persbericht zag deze schrijver dat niet in het logo, na het lezen… eigenlijk nog steeds niet.

Bij het logo hoort een nieuw marketingslogan, met ‘Everybody In’, wat je zou kunnen vertalen als ‘Iedereen Stapt In’. Daarmee willen ze laten weten dat hun EV-platform Ultium er voor iedereen is, of je nou in een pick-up rijdt of in een musclecar. Dit platform heeft een geclaimde maximale actieradius van 724 kilometer en kan binnen drie seconden de 97 km/u aantikken. Onder meer de GMC Hummer EV en Cadillac Lyriq rijden op dit platform.