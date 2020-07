Auto.nl opent winkel in een bushokje

De nieuwste Auto.nl winkel zit op een wel heel ongebruikelijke locatie.

Occasions zijn heter dan ooit tevoren. En dat in tijden van crisis. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de corona maatregelen. In het openbaar vervoer dien je verplicht een mondkapje te dragen. Ook moet je er rekening mee houden om afstand tot elkaar te bewaren. Dit maakt reizen met het OV (nog) minder aantrekkelijk dan voorheen. Logisch dat er een grotere groep aan het shoppen is voor een occasion.

Bij Auto.nl vonden ze het daarom wel een goed idee door deze zaken te combineren met een nieuwe winkel. Deze tijdelijke vestiging is te vinden in een bushokje op het Rembrandtplein in Amsterdam. Volgens de webshop is de aanschaf van occasions op de site in mei met 93 procent toegenomen in vergelijking met de maand ervoor. In juni is er sprake van een stijging van 20 procent. De groep “OV-mijders” zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor.

De ‘vestiging’ is sinds gister geopend. Mensen kunnen vanuit het bushokje in een paar minuten een auto bestellen. Op de plek waar normaal gesproken advertenties worden weergeven is nu een groot touchscreen geplaatst. Je hebt nog een kleine week om gebruik te maken. De Auto.nl winkel in het bushokje verdwijnt volgende week woensdag.