‘Occasionmarkt weer bijna op het oude niveau’

De Nederlandse occasionmarkt is weer bijna op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

Het blijft spannend, het kopen van een ‘nieuwe’ tweedehandsauto. Gaat ie wel goed rijden, goed ruiken? Gaan we geen vreemde roestplekken tegenkomen? Ziet alles onder de motorkap er nog wel fris en fruitig uit, of ziet het er juist iets té fris en fruitig uit? Hoe ver durf ik te gaan met onderhandelen? Enzovoorts. Allerlei vragen die meer mensen in de spiegel moesten oefenen, want dankzij het coronavirus ging de occasionmarkt vrij hard achteruit.

Althans, vrij hard? De daling was sowieso niet zo rampzalig als bij nieuwe auto’s. Op deze verkoopmarkt was er vorige maand immers sprake van een halvering ten opzichte van april 2019. Qua occasions zagen we dat deze ‘slechts’ met ruim een kwart daalde. Gerard ten Buuren, consultant bij Autotelex, deelt bij de BNR Nationale Autoshow zelfs nog positievere cijfers. In vergelijking met vlak voor de coronacrisis, ligt de occasionmarkt volgens Ten Buuren nu op 86 procent.

Althans, als je kijkt naar het aantal taxaties, dan. Volgens de consultant is dit een goede graadmeter van de tweedehandsautomarkt. ‘Een hele goede ontwikkeling’, zo noemt hij het. Hij stelt dat de occasionmarkt weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis en dat hij vergelijkbare geluiden hoort bij de onafhankelijke autobedrijven. Het herstel is weer in richting gezet, dus.

Is daarmee alles binnen een paar weken weer bij het oude, dan? Nou, nee. Zo ziet hij een paar veranderingen op de automarkt. Neem de import en export van auto’s. Reizen is in Europa een stuk lastiger geworden, waardoor wij geen interessante auto’s meer naar Nederland halen en ook geen saaie ex-leasebakken naar het buitenland brengen.

Ten Buuren denkt daarom dat de markt in de tweede helft van dit jaar ‘interessant en boeiend’ gaat zijn. Hij hoopt dat die internationale handel dan weer wat op zal bloeien en dat leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven meer auto’s op de occasionmarkt zullen verkopen. Een groter aanbod aan auto’s dus, waardoor de consultant ook verwacht dat er meer auto’s verkocht zullen worden. Wel opvallend: een paar weken terug verwachtte Van Mossel juist precies het tegenovergestelde…

Verder in deze aflevering van de Nationale Autoshow: Meindert en Wouter praten met Dolf Dekking over rij-instructeurs die de weg weer op mogen. En Wouter test de nieuwe Porsche 911 Turbo S.

Foto: Wankel lopende Jag van @Toyotafortuner, via Autojunk.nl.