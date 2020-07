Max Verstappen onthult zijn Nederlandse helm

Rood, wit en blauw. Max Verstappen is trots op zijn helm met de Nederlandse kleuren.

Vanaf de aanstaande Grand Prix van Stiermarken kun je Max Verstappen eenvoudig herkennen aan zijn nieuwe helm. De opvallende gele elementen van de afgelopen jaren zijn achterwege gelaten. In plaats daarvan kiest Verstappen voor een Nederlandse aanpak met zijn helm.

De nieuwe helm van Max Verstappen heeft een blauwe onderkant, een wit midden en een rode bovenkant. Aan de voorkant prijkt het logo van CarNext. Aan de zij- en voorkant is het Red Bull logo te vinden. En dan zijn er natuurlijk nog de Jumbo-embleempjes her en der. Bovenop de helm komt de oranje leeuw terug.

Verstappen zegt voor een ‘Nederlandse’ helm gekozen te hebben omdat er dit jaar geen publiek aanwezig zal zijn bij het F1-seizoen. Met name in Oostenrijk, maar ook in België zijn er altijd horden Oranje fans aanwezig. Op deze manier brengt Max toch nog een Hollandse vibe mee. Overigens heb je met een sponsor als Heineken altijd wel een Nederlands tintje aan de F1 hangen, maar dat geheel terzijde.

Nu te hopen dat Max Verstappen met de kersverse helm een beter resultaat weet te halen dit weekend. De start van het seizoen kende een flinke domper voor de Nederlander, die te maken kreeg met een uitvalbeurt.