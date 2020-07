In deze provincies heb je de meeste verkeersoverlast

Rust en vrede in het verkeer. Zo zit het met de 12 provincies van Nederland als het over verkeersoverlast gaat.

Irritaties, overlast of ergernissen in het verkeer. Tenzij je niemand tegenkomt op de weg is het bijna onmogelijk om je ergens niét aan te storen. Iemand die net even te laat reageert op het groene verkeerslicht. Of Iemand die bij een zebrapad staat, maar niet de intentie heeft om over te steken. En wat te denken van zo’n bestuurder die geen richting aangeeft. Kortom, achter het stuur veranderen we in ongeduldige beesten die zich overal aan kunnen ergeren.

Elk jaar brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in kaart hoe het zit met de overlast op de Nederlandse wegen. De cijfers over 2019 zijn bekend en uitgetekend in de Verkeersmonitor 2019. Het laat onder meer zien in welke provincie je te maken hebt met de meeste verkeersoverlast.

En de winnaars zijn.. Limburg en Zuid-Holland. In deze provincies ervaart men veel overlast in de buurt. Onder meer te hard rijden, parkeerproblemen en agressief verkeersgedrag zijn drie belangrijke factoren in dit geheel. Voor de vragenlijst werden 135.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder vragen gesteld over verkeersoverlast in de buurt waar ze wonen.

Van de ondervraagden gaf 82 procent aan één of meer vormen van verkeersoverlast te ervaren. Niets menselijks is ons vreemd. 30 procent spreekt zelfs van veel overlast. Te hard rijden komt vaker voor in niet-stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden zijn parkeerpoblemen juist weer een issue.

Verkeersoverlast per provincie

Zoek je rust en kalmte dan moet je misschien gaan verhuizen. In de provincie Drenthe komen de minste klachten van verkeersoverlast naar voren. Gevolgd door Overijssel, Groningen en Friesland. Niet geheel toevallig liggen al deze provincies buiten de drukke randstad. Het volledige lijstje met provincies check je hieronder. Op één staat de provincie met de meeste overlast, onderaan de provincie met de minste overlast.