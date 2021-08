Opel Mokka is eindelijk cool genoeg voor goede oude tuning

Irmscher deed alleen nog de Corsa, maar breidt hun diensten nu uit naar de Opel Mokka. Stiekem best cool!

De Opel Mokka heeft een wat vreemd verleden. Het was een vreemd crossover-tussenmodel wat als rivaal moest dienen voor de opkomende hete markt der B-segment crossovers. We zeggen dat de Opel Mokka een beetje vreemd is omdat de auto letterlijk van alle markten thuis moest zijn: hij deelde zijn bijna volledige koetswerk en basis met de Chevrolet Trax, Buick Encore en zelfs een Saab: de 9-4X. Niet volledig Europees georiënteerd leidt vaak tot een wat vreemde tussenauto.

Het werd nog vreemder toen het ineens bleek dat Opel de Mokka zélf een rivaal ging geven: de Crossland. Ten eerste deelt deze zijn basis met de Peugeot 2008 en Citroën C3 Aircross die enkel voor Europa bedoeld zijn en dus is de auto lekker Europees. Ten tweede was deze goedkoper. De ouderen van dage, die toch voor het verschil moeten zorgen met de Crossland, weken dus sneller uit naar de Crossland en de Mokka dolf het onderspit.

Nieuwe Mokka

Dat klinkt als een tragedie, maar ergens is het goed nieuws. Nu Opel volledig hun oude GM-platforms loslaat, kan er eens opnieuw gekeken worden naar hoe je een populair segment als het B-segment op twee manieren invult. De verdeling is nu heel simpel: de Crossland is de slimme keuze, de Mokka is de leuke keuze. Deze is wat strakker gelijnd, verkrijgbaar in hippe kleurtjes en als volledig elektrische auto. Nou is een B-segment crossover niet perse cool, maar de Mokka is één van de leukste keuzes in dit segment. We durven hem bijna gewoon erg cool te noemen.

Irmscher Opel Mokka

Zo cool dat je nu ook coole tuning voor je Opel Mokka kunt krijgen met dank aan Irmscher. De historisch verantwoorde tuner doet al een tijdje niet veel meer dan de Corsa en de Vivaro/Zafira, maar nu doen ze weer een modelletje meer. Het gaat dus om de Mokka.

Bodykit

Het gaat om niet veel meer dan een ordinaire set bumpers, maar wellicht is dat precies genoeg. Bovendien krijg je er een rasechte diffusor bij en een sjaak van een achterspoiler. Of het je echt sneller maakt: niet motorisch, in ieder geval. Vooral het optische gedeelte moet het werk doen.

Je krijgt er van Irmscher voor de Opel Mokka ook een set ‘aerodisc’ velgen bij. Dichte velgen kunnen heel gaaf zijn, deze lijken een beetje alsof je drie kilometer extra actieradius wil. Ook leuk: als je een contrasterende kleur hebt, zoals op de witte op de foto’s, krijg je die kleur ook in de lip in de voorbumper. Ten slotte levert Irmscher voor de Opel Mokka ook aangepaste matten, deurlijsten en leren bekleding.

De hele zwik Irmscher tuning voor de Opel Mokka is uiteraard te bestellen bij Irmscher, vanaf nu.

Meer lezen? Dit zijn de 12 gaafste Irmscher projecten door de jaren heen!