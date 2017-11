Autoplannen Dyson al twee jaar bekend bij Tesla

It's a small world after all..

Nu EV’s en autonome voertuigen steeds meer gezien worden als de onontkomelijke toekomst, rijzen er heel wat nieuwe autofabrikanten uit de grond. Eind september hoorden we echter plots over een wel heel opvallende nieuwe deelnemer: stofzuigerfabrikant Dyson. Ik zou graag willen zeggen dat de meesten dit niet hadden zien aankomen, maar dat blijkt dus niet helemaal waar. Bij Tesla wisten ze namelijk al twee jaar van het bestaan van hun plannen.

Om te zeggen dat ze deze plannen in hun schoot geworpen kregen zou een understatement zijn. Uit papieren van een Amerikaanse rechtbank blijkt dat een ingenieur genaamd Pierre Pellerey Dyson’s plannen aan een advocaat van Tesla onthulde toen laatstgenoemde hem een baan in de VS had aangeboden. Dit terwijl de stofzuigermagnaat er tegenover hem persoonlijk op had aangedrongen zijn mond te houden. Hun plannen waren immers geheim, en dat moest ook zo blijven.

Het is wel duidelijk dat Pellerey, een geboren Fransman, zich in een lastig parket bevond. Des te meer omdat uit diezelfde documenten van de rechtbank blijkt dat Tesla hem de baan bood precies terwijl Dyson hem betrok bij hun geheime project. Omdat de Fransman op een visum moest wachten nam hij geen directe beslissing, wat de problematiek alleen maar verder opblies. Vervolgens bleek hij heel het visum niet nodig te hebben, omdat Tesla hun eerste voorstel introk en hem een plek in Europa aanbood. Hier stemde Pierre direct mee in, maar daar was Dyson niet van gediend.

Wat volgde was een twee jaar durende rechtzaak tussen beide partijen. Via een brief van een advocaat van Dyson werd hem verteld dat hij pas na 12 maanden mocht vertrekken naar Tesla, omdat hij over teveel informatie beschikte waar Tesla profijt van kon hebben. Het uiteindelijke oordeel van de rechter verlaagde deze eis tot 9 maanden. Opvallend genoeg was de rechter het niet eens met Dyson’s tweede eis, waarmee ze Pierre wilden verbieden om zijn kennis over hun geheime plannen te delen. Aan de andere kant was dit niet eens zozeer meer nodig, omdat Tesla na het aangaan van de rechtzaak eigenlijk alle nodige informatie kreeg voorgeschoteld.

En die Pellerey? Die werkt inmiddels alweer anderhalf jaar bij Tesla.

