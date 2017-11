Bob Lutz: auto zoals we die kennen over 20 jaar dood

Geniet er nog maar even van.

Stinkende uitlaatgassen, mensen die zelf de pedalen bedienen en het stuurwiel vasthebben. Het geluid van een brommende motor. Tja, dat het gaat verdwijnen weet iedereen. Volgens voormalige GM-topman Bob Lutz is het over 20 jaar al voorbij.

Deze uitspraak doet Lutz in een publicatie van Autonews. De ondernemer denkt dat nieuwe wetten het onmogelijk gaan maken om nog zelf een auto te besturen op de openbare weg. Een transitieperiode van enkele jaren moeten mensen de tijd geven om de omschakeling te maken. Auto’s kunnen bijvoorbeeld worden ingeruild voor een volledige autonome variant. De enige plek waar men nog zelf kan rijden zal vermoedelijk op eigen terrein of een circuit zijn.

Honderden jaren maakten de mensheid gebruik van paarden als vervoersmiddel. 120 jaar geleden kwam de auto en in de nabije toekomst maken we de overschakeling op modules, denkt Lutz. Met modules doelt de in Zwitserland geboren ondernemer op autonome voertuigen die met elkaar in verbinding staan. Volgens Lutz zullen merken en de automarkt zoals we die kennen gaan verdwijnen. De modules worden op de markt ingezet door bedrijven als Uber en Lyft. Techbedrijven zoals Nokia zullen de technologie voor deze modules gaan bouwen.

Aan het einde van het interview zegt Lutz deze periode vermoedelijk niet mee te maken. “Ik zal er niet meer zijn om te zeggen: “Ik zei het toch!”, tenzij ik de leeftijd van 105 jaar mag bereiken.