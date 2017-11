Tesla noteert recordverlies van $600 miljoen, stelt Model 3 verder uit

Meer problemen aan het adres van edele Elon.

Het wil nog altijd niet vlotten bij Tesla. Na eerdere berichten dat ze al niet bepaald op schema lagen wat betreft hun doelstellingen voor 2017, blijkt na bekendmaking van de laatste kwartaalcijfers dat er helemaal geen schot in de zaak zit. De naar achter geschoven deadline is volgens hen de oorzaak van het gigantische verlies. Het verlies van $ 619,4 miljoen was zelfs voor de analisten aan de hoge kant en zorgde er dan ook voor dat de aandelen vrijwel direct een duikvlucht namen. Momenteel staat het aandeel al 5 procent lager.

Het bedrijf van Elon Musk zegt te verwachten dat ze hun doelstelling om 5.000 Model 3’s per week te produceren pas tegen het einde van het eerste kwartaal zullen kunnen halen. Dat is een behoorlijk verschil met hun eerdere deadline waar Early Adopters absoluut niet tevreden mee zullen zijn. Musk had namelijk eerder gezegd 20.000 Model 3’s te willen produceren voor december 2017. Tot 2 oktober zijn er echter pas 260 wagens van de band komen rijden. Ouch.

Volgens Tesla is productie momenteel nog geen optie, omdat er verschillende problemen met het productieproces zijn die uitgevogeld moeten worden. Met name de assemblage van de batterijen schijnt een stevige doorn in het oog te zijn. Toch is Tesla naar eigen zeggen goed op weg om de kreuken eruit te halen, al geeft het wel toe dat het voor het op snelheid brengen van de productie lastig is om een exacte datum te prikken. Sta dus niet te kijken als er binnenkort weer met deadlines wordt geschoven.