Heeft de stationwagon nog wel toekomst?

De stationwagon is de beste auto ter wereld, maar wereldwijd verkopen ze niet echt denderend.

Stationwagons zijn absoluut geen nieuw fenomeen in autoland. Sterker nog, niet lang nadat de auto werd uitgevonden, kwam de stationwagon al. Het idee was zelfs toen helemaal niet nieuw. Al vanuit de tijden van paard-en-wagen kennen we de stationwagon. Het is de ideale combinatie om op het bestaande chassis zoveel mogelijk ruimte te creëren.

Het is in principe de meest perfecte auto: je hebt het comfort en de rijeigenschappen van een sedan, maar dan met (veel) meer ruimte, praktischere indeling en een veel grotere laadopening. Wellicht hebben wij het hier in Europa niet echt door, maar het autotype wordt met uitsterven bedreigt.

Dat meldt Motor1 naar aanleiding van een onderzoek van Jato Dynamics. Wereldwijd neemt de interesse voor Breaks namelijk af en niet zo’n klein beetje ook.

Verkopen stationwagon onderuit

In 2021 werden er 20 procent minder stationwagons wereldwijd verkocht dan het jaar ervoor. En in 2020 gingen de verkopen van de ‘Wagon al flink onderuit. De dalende lijn is er dus al een tijdje.

Maar waarom merken wij hier in Europa dan niet zo veel van? Simpel, van de 1.600.000 stationwagons die per jaar verkocht worden, komen er een miljoen terecht in Europa. Ondanks de opkomst van de crossovers en SUV’s – ook op ons continent – heeft de stationwagon nog altijd een marktaandeel van 8,3%.

Populair in Noord-Europa

In Noord-Europa is het nog altijd een populaire familieauto, terwijl het autotype in Italië erg cool schijnt te zijn. In Duitsland – waar de Combi verreweg het meest populair is – daalden de verkopen met 23%.

Uiteraard staat Nederland ook in het lijstje, op nummer 13 van de wereldranglijst! Dat betekent dat we iets beter kunnen voetballen dan stationwagons kopen.

In China stellen de verkoopcijfers niet zoveel voor (het marktaandeel nog minder), behalve het feit dat de stationwagon daar in populariteit stijgt met maar liefst 36%. Het is de vraag in hoeverre die stijging doorzet om te zien of de auto nog bestaansrecht heeft.

Verenigde Staten

Het grootste probleem is de Verenigde Staten. De stationwagon was daar ooit heel erg populair tot de jaren ’70. Daarna – in de jaren ’80 – deed de Minivan zijn intrede.

Die heeft op zijn beurt het veld moeten ruimen voor de SUV en crossover. Op dit moment zijn er minder dan tien verschillende stationwagons die je nieuw kunt kopen in de VS.

De populairste stationwagon ter wereld is de Subaru Outback, een iets hogere Legacy. Daar worden er iets minder dan 200.000 van verkocht. De Toyota Corolla Touring Sports staat nummer 2, daar verkoopt men er zo’n 100.000 op jaarbasis.

Luxe premium stationwagons

Vlak daarachter staat een Europese lieveling: de Skoda Octavia Combi, waar er iets meer dan 100.000 op jaarbasis verkoopt. Het zelfde geldt voor de Volkswagen Passat Variant. Op nummer 5 staat de BMW 3 Serie Touring, waar de Beiers zo’n 70.000 per jaar van verkopen.

Bijzonder, de Audi A6 verkoopt veel minder goed dan de BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse. Echter, als het gaat om de stationwagon-varianten, veegt de A6 Avant van Audi de vloer aan met de E-segment stations van BMW en Mercedes. Ook opvallend is dat ALLE stationwagons redelijk tot flink in de min zitten qua verkopen, op de Duitse premium-stationwagons na zoals de BMW 5 Serie Touring en Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Video: dit is de snelste stationwagon op de Nürburgring:

Meer lezen? Dit zijn de gaafste snelle stationwagons!