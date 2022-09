‘Mij Nie Appen!’ moet smartphone in auto stoppen

Smartphonegebruik in het verkeer is en blijft gevaarlijk. Daarom lanceert de overheid vandaag de ‘Mij Nie Appen!’ campagne.

Weer een notificatie binnen. En nog een. En nog een. Die vervelende geluidjes van de berichtjes werken op je in en je gaat toch even checken wie al die berichtjes verzonden heeft. Natuurlijk, het mag niet als je aan het rijden bent maar toch kijken we vaak wel even. Gevaarlijk en daarom komt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een nieuwe campagne om te voorkomen dat mensen onderweg berichtjes ontvangen.

MONO-campagne: ‘Mij Nie Appen!’

Motivation heeft in opdracht van het ministerie een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de helft van jongeren in Nederland er geen rekening mee houdt of de ontvanger onderweg is. Een derde stuurt toch even snel een berichtje, terwijl ze weten dat iemand aan het rijden is. Dit kan in de auto zijn of op de fiets. Bij jongeren van 16- 24 jaar is dat nog hoger: de helft doet het. Toch weten we met z’n allen dat het gevaarlijk is. Negen op tien Nederlanders beseft dat afleiding ongelukken veroorzaakt. De kans op een ongeluk is namelijk 2,5 keer zo groot als je met je smartphone aan het klungelen bent.

Een ongeval zit in een klein hoekje, zeker als mensen in het verkeer worden afgeleid. Dat gebeurt vaak door alerts van je mobiel, zowel in de auto als op de fiets Minister Mark Harbers

Daarom willen ze met deze MONO-campagne stimuleren dat mensen geen berichten lezen, maar ook niet maken. Sinds 2018 bestaat de MONO-campagne, doel hiervan is om je niet af te laten leiden door social media. Mono betekent alleen en onderweg moet je je met één ding bezig houden. Juist, het verkeer. De nieuwe campagne richt zich op de verkeersdeelnemers zelf en komt met de slogan ‘Mij Nie Appen!’.

Boodschap

Doe het gewoon niet. Dat is eigenlijk de boodschap. Check je socials als je niet deelneemt aan het verkeer. Hier is nog een wereld te winnen, want uit eerder onderzoek blijkt dat twee derde van de Nederlanders gewoon zijn berichten leest tijdens het rijden.

Wees dus alert hierop. Niet alleen omdat het gevaarlijk is, maar ook omdat er (meer) controles zullen komen. Tijdens de MONO-actiedag zullen politiekorpsen massaal aanwezig zijn op onze wegen. De boetes zijn niet mals: 140 euro voor op de fiets en 350 euro voor in de auto.