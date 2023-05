Tesla Model S Plaid Track Package: eindelijk 320 km/u

Tesla heeft eindelijk het Track Package uitgebracht voor de Model S Plaid.

Het is een knotsgekke auto en inmiddels wordt de Tesla Model S Plaid uitgeleverd aan klanten. De auto komt echter met een maar. Toen Elon Musk het topmodel aankondigde werd gesproken over een bizarre topsnelheid van maar liefst 320 km/u. Dat is echt heel erg hard voor een elektrische auto. Helaas bleek dit in de praktijk niet zo te zijn.

De Tesla Model S Plaid was niet helemaal ‘klaar’. Musk beloofde nog steeds een top van 320, maar dat zou pas in een later stadium komen middels een los pakketje. Dat moment is eindelijk aangebroken. Tesla heeft namelijk het Track Package geïntroduceerd voor de Model S Plaid.

Het pakket bestellen kan vanaf juni 2023. Tesla communiceert prijzen tussen de € 13.825 – € 18.435. Een heftige meerprijs dus. Daar krijg je wel weer serieuze hardware voor terug. Het pakket omvat het volgende:

Het Track Package bestaat uit gesmede aluminium velgen, banden die geschikt zijn voor circuitgebruik, nieuwe carbon-siliciumcarbide remschijven, uit één stuk gesmede remklauwen met high-performance remblokken en remvloeistof die bestand is tegen hoge temperaturen.

Het volledige pakket staat hieronder in detail omschreven. Opvallend genoeg spreekt Tesla over Goodyears, terwijl op de persfoto banden van Michelin te zien zijn.

Carbon Ceramic-remmenset:

2x 410 x 40 mm grote carbon-siliciumcarbide remschijven voor

2x 410 x 32 mm grote carbon-siliciumcarbide remschijven achter

2x ééndelige, gesmede remklauwen voor met 6 zuigers en high-performance remblokken

2x ééndelige, gesmede remklauwen achter met 4 zuigers en high-performance remblokken

2x geïntegreerde, in de remklauw gemonteerde parkeerremmen

Remvloeistof geschikt voor circuitgebruik

Aangepaste firmware voor hogere topsnelheid

Velgen/banden:

2x 20X10J Zero-G-velgen met Goodyear Supercar 3R-banden in de maat 285/35R20 (voor)

2x 20X11J Zero-G-velgen met Goodyear Supercar 3R-banden in de maat 305/30R20 (achter)

TPMS, Zero-G-naafdoppen, ventielmoeren en wielmoerdoppen

De Carbon Ceramic-remmenset kan ook als afzonderlijk product worden aangeschaft mocht je dit willen.