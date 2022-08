Koop de auto van Max Verstappen

En dan de auto waarmee Max Verstappen wereldkampioen werd!

We hebben even een paar jaar nodig om het te laten bezinken. Nee, niet het feit dat Erik Vogel een briljante vertolker is van de rol van Ludo Sanders, maar hoe speciaal het afgelopen Formule 1-seizoen was.

Op social media wordt er nog steeds gesproken dat het een schande is, wat er is gebeurd in de laatste ronde. Maar om eerlijk te zijn zat het hele seizoen vol met dit soort controverses. Dat komt mede omdat het zo dicht bij elkaar lag. Zowel Verstappen als Hamilton reden samen op een grote afstand van de rest.

Auto Max verstappen

Dat deed Max Verstappen in de Red Bull RB16B. Een auto die nét snel genoeg was om het kampioenschap binnen te halen. Stiekem was de Mercedes al na de zomerstop ietsje sneller, waardoor Verstappen bijzondere capriolen uithaalde om de voorsprong te behouden. Goed nieuws voor liefhebbers van F1, Red Bull en Verstappen, want je kan de RB16B als schaalmodel krijgen!

Nu is dat an sich niet direct heel spannend nieuws. Maar dit schaalmodel is mooier, beter en gedetailleerder dan het exemplaar dat bij jou op de schoorsteenmantel stof staat te vangen.

En duurder ook, waarschijnlijk. Of je moet Max Verstappen heten en een echte in de garage hebben staan.

1 op 8!

De auto is gemaakt door Amalgam en de schaal is 1:8. je hebt dus een een flinke schoorsteenmantel nodig. Ze hebben meerdere versies gebouwd. De ene is in de klassieke Red Bull-livery en betreft de specificatie waarmee Verstappen op Abu Dhabi reed.

De andere is wit van kleur. Tijdens de GP van Turkije reed Red Bull met witte auto’s om zo Honda in het zonnetje te zetten. Toen dachten ze nog dat het het laatste Honda-jaar zou gaan worden. De GP van Turkije verving de GP van Japan. Daarnaast is er een exemplaar beschikbaar waarmee Sergio Pérez de GP van Azerbeidzjan won.

Dan de prijs van deze schaalmodellen (je mag geen speelgoed zeggen van volwassen mannen). Ze kosten 10.000 euro per stuk. Dat lijkt heel erg veel geld en weet je, dat is het ook. Maar vergeet niet dat ze bij Amalgam 2.500 uur bezig zijn geweest om de modellen in kaart te brengen en nauwgezet te kunnen namaken. Het fabriceren van de modellen kost ongeveer 250 uur.

Meer lezen? Dit is het Autoblog Formule 1 Zomerrapport 2022: deel 1!