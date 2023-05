Goedkopere Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé lijkt nu op de duurdere

Zes cilinders onder de kap, maar aan de buitenkant lijkt het net of je er acht hebt.

Dan moet je wel met een kenner te maken hebben. Want de Mercedes-AMG GT 4-Door zal voor een onbekende er niet anders uitzien. Er zijn wel degelijk verschillen. Mercedes-AMG maakte de variant met achtcilinders een stuk dikker in vergelijking met de zescilinder. Toch lullig. Daar is nu verandering in aangebracht.

AMG GT 4-Door Coupé

De zescilindermodellen van de AMG GT 4-Door Coupé heeft een upgrade gekregen. De wijzigingen hebben betrekking tot de voorbumper, de buitenste luchtinlaten en de centrale luchtinlaat onder de grille. Daarmee lijkt het model nu meer op de achtcilinder.

Dat is niet het enige nieuwe. De zescilinder komt nu standaard met een elektrisch bedienbaar schuifdak en een draadloze smartphone-oplader tussen de achterzitplaatsen. Verder krijg je de nieuwste versie van MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Optioneel kun je de boel nog verder aankleden met bijvoorbeeld het Burmester surround sound system of het Burmester high-end 3D-surround sound system.

Andere kleine wijzigingen dan. Het chroompakket en de frontsplitter is in hoogglanzend chroom uitgevoerd. Kies je voor het optionele carbonpakket dan is de frontsplitter ook voortaan van carbon.

Op het gebied van motoren is er niets anders. De drieliter zescilinder turbo benzinemotor is er nog steeds in twee smaakjes. Met 367 of met 435 pk.

Wil je het echt uitschreeuwen dat je ‘de nieuwe’ hebt, kies dan voor de nieuwe lakkleur opaalwit metallic. Qua wielen en bekledingen blijft het bij het oude.