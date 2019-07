Eindelijk is er een Giulia Quadrifoglio met meer power

Niet dat 'ie het nodig had, maar elke auto wordt beter van meer vermogen.

Eigenlijk was het best vreemd. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is al een tijdje op de markt, maar veel getunede exemplaren zijn we nog niet tegengekomen. Dat kan een gigantisch compliment zijn, want wat kun je er nog aan verbeteren?

Welnu, het motorvermogen kan wel degelijk omhoog geschroefd worden. In Nederland hebben nog niet alle tuners een digitaal pretpakketje klaar voor de Giulia Quadrifoglio. Ook over de grens bleef het lange tijd stil, maar eindelijk is het zover: je kan een Giulia krijgen met enorm veel extra vermogen.

Je hoeft daarvoor alleen maar aan te kloppen bij de Duitse firma McChip-DKR. De tuner uit Mechernich heeft niet één, niet twee, maar drie pakketjes in de aanbieding voor de Giulia Quadrifoglio. Stage 1 rijkt tot 580 pk (+70 pk) en 750 Nm (+150 Nm). Daarmee is een topsnelheid mogelijk van 313 km/u. Deze kit is geïnstalleerd op jouw Quadrifoglio voor 1.990 euro.

Heb je wat meer te besteden, ga dan voor Stage 2. Deze kost 7.229 euro dankzij sportkats, downpipe en uitlaatsysteem plus de ECU behandeling van Stage 1. Het resultaat is 610 pk (+110 pk) en maar liefst 800 Nm (+200 Nm). De topsnelheid is wederom 313 km/u, waarschijnlijk begrensd. Stage 3 is het duurste (15.589 euro) en omvat hetzelfde als Stage 1 en Stage plus twee nieuwe turbo’s. Het maximum vermogen bij Stage 3 is 680 pk en het maximum koppel bedraagt 850 Nm. Alle aanpassingen zijn mechanisch, aan het uiterlijk van de auto wordt niet getornd, gelukkig. Alle kits zijn per direct te bestellen.