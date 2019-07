Boete van milieuzone? Laat het er niet bij zitten!

Er is een kans dat je de boete niet hoeft te betalen.

Wanneer een wet nieuw is moet ook de overheid nog even wennen aan de situatie. Het kan zelfs zo zijn dat de nieuwe wet niet waterdicht is en met een beetje creativiteit kun je er omheen. Zo ook met de Nederlandse milieuzones.

Wie een boete heeft ontvangen voor het betreden van een milieuzone met een oude auto doet er goed aan deze aan te vechten. In de praktijk blijkt namelijk dat een deel van de boetes kwijtgescholden worden. Dat stelt De Telegraaf die cijfers hebben opgevraagd bij het Openbaar Ministerie.

Een kwart van alle bezwaren met betrekking tot milieuzone-boetes hebben in het voordeel van de aanklager uitgepakt. De boete is kwijtgescholden. Wanneer het OM stelt dat de boete toch rechtmatig is, dan kan het helpen naar de kantonrechter te stappen. In 15 procent van de gevallen stelt de kantonrechter de aanklager in het gelijk en hoeft men de boete niet te betalen. Dit komt omdat de huidige wet omtrent milieuzones vol met juridische haken en ogen zit.

Met name in Rotterdam zijn de afgelopen tijd veel boetes ongedaan gemaakt. Dit heeft te maken met de veranderende situaties. De milieuzone werd daar in 2016 ingevoerd. Een jaar later oordeelde een rechter dat de regels niet in de haak waren en moest alles weer op de schop. Waar voorheen oude benzineauto’s voor 1992 niet welkom waren, zijn die met de huidige regels wel toegestaan. Boetes met betrekking tot de eerste regel werden kwijtgescholden. In de Maasstad is het nu zo dat onder andere personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 01-01-2001 niet de stad in mogen. Een klassieke benzineauto is wel toegestaan.