Autobedrijf in Naarden doorzeefd met kogels

Tja. Da’s ook een manier om je onvrede over de service te uiten natuurlijk.

Het was vannacht even schrikken voor de omwonenden van autobedrijf Novus Auto in Naarden. Om een uur of half vijf werd het bedrijf namelijk onder vuur genomen. Volgens getuigen zijn er vijf tot negen schoten gehoord.

En dat de daders niet met klapperpistooltjes aan het spelen waren, blijkt wel uit de schade, die is aanzienlijk. Zo ligt een van de grote etalageruiten aan diggelen en zit er minimaal 1 kogelgat in een voor de deur geparkeerde Lamborgini Gallardo.

Waarom de criminelen de kogels op Novus Auto hebben afgevuurd is vooralsnog onduidelijk. Misschien waren ze ontevreden over de service? Feit is wel dat de eigenaar boven het pand in Naarden woont. Waarschijnlijk wilden ze hem wat schrik aanjagen.

Autobedrijf Novus verkoopt ‘foute’ auto’s

Nogmaals, naar het waarom van de schietpartij blijft het gissen, maar we kunnen wel even kijken naar wat er zoal in de showroom staat. Misschien kunnen we daar iets uit opmaken? Laten we kijken op de site.

Als eerste valt op dat er flink wat ‘foute’ auto’s staan. Van een Bentley Continental GT van de eerste serie tot een Audi RS4. Verder de geijkte mat gewrapte Mercedes AMG, wat Ferrari’s, Porsches en een eveneens matgrijze Range Rover. Precies het soort auto’s dat schietende mensen aanspreekt, zullen we maar zeggen.

Onderzoek door de politie loopt

Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal speculaties en alleen gebaseerd op onderbuikgevoelens. En op een bezoek aan die showroom een aantal jaren terug. Een heel lekker gevoel kreeg je niet bij die eigenaar en het sfeertje daar, doch dit geheel terzijde.

De politie doet onderzoek en die doen dat beter dan wij hier bij Autoblog. Die zullen ook niet met ongefundeerde meningen komen over ongure types en foute auto’s. Nee, die kijken wel link uit om dat soort zaken het internet op te slingeren…

Maar goed, als laatste en niet het minst belangrijke; er is niemand gewond geraakt bij de schietpartij in Naarden. En daar gaat het allemaal toch om, niet?