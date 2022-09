Lezersvraag: wat vind jij van de Nederlandse F1 fans?

Over de Nederlandse F1 fans is een hoop te zeggen. Vandaar deze lezersvraag waarin we willen weten wat jij van ze vindt.

Afgelopen weekend was dé apotheose voor de Nederlandse F1 fans, de Grand Prix van Zandvoort. Niet minder dan 305.000 mensen hadden zich rond de baan verzameld om er eens een flink oranjefeestje van te maken. En op wat kleine ergernissen na, ging dat hartstikke goed.

Aldus de gemiddelde Nederlandse F1 fan zelf. Want ándere mensen hadden wel degelijk op- en aanmerkingen op de in het oranje getogen ‘fans’ van de edele sport Formule 1 in het algemeen en die van Max Verstappen in het bijzonder.

Wat vind jij van de Nederlandse F1 fans?

Met andere woorden, veel van deze ‘fans’ hebben zich weer flink misdragen. Als eerste ging het -bijna vanzelfsprekend, kunnen we helaas al zeggen- weer mis als het op grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen aankomt. Zeker 20 dames hebben zich gemeld bij Formule 1 Vrouwen, een club voor vrouwelijke fans van de sport.

Zo werden de borsten en de billen betast, werden er foto’s gemaakt van plekken die privé zijn en werden ze op de minst sjieke manier toegezongen. Inderdaad, de “daar moet een piemel in” was opnieuw niet van de lucht. Classy…

Een ander voorbeeld was van een dame die vanwege een ontsteking in haar knieën pleisters op deze gewrichten moest dragen. Voer voor opmerkingen als ‘Die heeft vanmiddag lekker op haar knieën gezeten’, ‘Zo, die heeft het druk gehad gisteravond’, en ‘Ach, zonder die pleisters kan je ook al zien dat het een pijpslet is’.

Voetbaltokkies nemen de F1 over

Maar als je denkt dat het hiermee ophoudt, heb je het mis. De Nederlandse F1 fans hebben zich nog veel meer misdragen. Van rookbommen op de baan tot wildplassen en -poepen. Van Dixies met mensen erin omduwen tot vechten met stewards. En laten we de racistische drek niet vergeten die Lewis Hamilton al jaren over zich heen krijgt.

En van heel dichtbij werd melding gemaakt van een provinciale dronkenlap die door zijn dochter moest worden tegengehouden toen hij een toevallig passerend transpersoon te lijf wilde gaan. Gewoon, omdat deze persoon ‘anders’ was. Dat soort volk loopt er dus rond.

Kortom, het is in- en in triest en een belediging voor de mensen die zich wél gedragen en niets ophebben met de voetbaltokkies die de sfeer komen verpesten met hun gezuip en asociale gedrag. Je zou er bijna fan van worden van een meer beschaafde sport. Darts ofzo. Of kooivechten.

En dat zegt ondergetekende, die allesbehalve ‘woke’ is en veel te hard moet lachen om een fout grapje op zijn tijd… Kejje nagaan.

Hebben we gelijk, of zitten we ernaast?

Maar goed, het zou ook kunnen dat we er compleet naast zitten met onze analyse van de hedendaagse Nederlandse F1 fans. Misschien ben jij wel zo’n fan die naar Zandvoort is geweest afgelopen weekend en herken je je totaal niet in deze geschetste beelden.

Daarom zijn wij benieuwd wat JIJ nou vindt van de Nederlandse F1 fans. Is het echt zulk geteisem, of is het -net als met wielrenners, *kuch*- ook maar een ‘klein groepje dat het verpest voor de rest’. We horen het heel graag, gaarne ook met voorbeelden.

Met andere woorden, brand los in de comments, we zijn oprecht heel benieuwd.