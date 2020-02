Ruim 700 Suzuki’s en Jeeps moeten terug naar de garage

Jeep en Suzuki hebben alleen nog niet gereageerd op de RDW.

De kwestie rondom sjoemeldiesels van Suzuki en Jeep loopt al een tijdje. In 2017 stelde de RDW al een onderzoek in naar deze auto’s. Vorige maand werd dan eindelijk definitief geconcludeerd dat de beide merken emissieregels hebben geschonden. Om hoeveel auto’s het precies ging was nog niet bekend, maar dat weet de RDW nu ook te melden.

Het gaat om een totaal van 709 auto’s: 306 Suzuki’s en 403 Jeeps. Dit werd bekend in de BNR Autoshow. Het gaat om precies te zijn om de Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee.

Ben je een eigenaar van een van deze auto’s en heb je nog niks gehoord: dat kan goed kloppen. De RDW wacht namelijk nog met gekruiste armen tot de fabrikanten met een oplossing komen. Suzuki en Jeep hebben tot nu toe nog niets van zich laten horen. Suzuki kreeg tot half februari (nu dus) de tijd om met een reactie te komen. Wel hebben de fabrikanten eerder een halfslachtige update uitgevoerd, maar daar nam de RDW geen genoegen mee.

Wat als Suzuki en Jeep niet voldoen aan de eisen? Dan kan de RDW besluiten de typegoedkeuring in te trekken. Dan mag je niet meer legaal de weg op met je Suzuki of Jeep en ben je dus als eigenaar flink de klos. Als er trouwens wél een terugroepactie komt, maar je reageert niet mag je na verloop van tijd evenmin de weg op. De sjoemelsdiesels van Suzuki en Jeep moeten dus óf gefixt worden, óf stilgezet worden. Een derde optie is er niet.

Dit heeft te maken met een nieuwe maatregel die Stientje vorige maand aankondigde. Voorheen kon je een terugroepactie nog aan je laars lappen, maar daar wil de minister van af. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer puur bij de fabrikant, die uiteindelijk de boosdoener is, maar ook bij de eigenaar van een sjoemeldiesel.

Via: BNR