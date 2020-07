Autoblog advies: dorstige SUV voor 30.000

Wat is de dikste dorstige SUV voor 30.000 ‘eckermannen’? Team Autoblog zoekt het voor u uit deze middag!

Sommige petrolheads kiezen dermate vaak een auto met hun hart, dat ze alleen maar leuke auto’s voor de deur hebben staan. Dat is het geval met Naud en zijn vrouw. Op dit moment bestaat hun wagenpark uit alleen maar leuke auto’s: een Mercedes-Benz C200 Coupé, Audi TT en een Porsche 914 (niet te verwarren met de 918). Nu heeft Naud óók nog een Volkswagen T2a, maar ondanks de ruimte van de auto is dat niet echt een comfortabele en praktische optie.

Er moet dus een auto komen die praktisch, handig, ruim, veelzijdig en prettig in de omgang is. Omdat Naud al te veel te zeggen heeft gehad bij de andere auto’s, heeft zijn vrouw het nu voor het zeggen over wat de volgende auto moet worden. Namelijk een SUV of crossover.

Het liefst gaat Naud voor een zwarte Cayenne S met lederen bekleding, memory functie voor de stoelen en een elektrisch te openen achterklep. Jazeker, we zoeken een lekker dikke en dorstige SUV voor 30.000 euro. De auto wordt namelijk niet heel veel gebruikt, dus verbruik maakt niet zo veel uit ditmaal! Hij heeft een sterke voorkeur voor Duits, maar het mag in elk geval geen Italiaanse auto zijn.

Huidige / vorige auto’s: Audi TT / Mercedes c200 coupé Koop / lease Koop Zakelijke / privé Privé Budget: +/-30.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: C200 gaat uit de bijtelling en dus wordt de TT te krap Gezinssamenstelling: 3 Voorkeursmerken / modellen: Porsche Cayenne S No-go merken / modellen: Italiaans

Porsche Cayenne S (958)

28.950

2010

165.000 km

Het gebeurt wel vaker dat een Autoblog-lezer een aanvraag doet en zelf al de beste keuze gevonden heeft. De Porsche Cayenne S is inderdaad de leukste en beste optie als je een sportieve dorstige SUV voor 30.000 euro zoekt. Je hebt dan nét modellen van de 958-generatie, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger (957 generatie). De V8 klinkt lekker en levert 400 pk, alhoewel de prestaties niet echt als 400 pk aanvoelen. Het is natuurlijk een zware auto. Wat meer indruk maakt dan de prestaties, zijn de rijeigenschappen. Het is echt bizar hoe hard je met deze auto kunt hoeken en hoe stabiel de auto blijft aanvoelen. De banden moeten het enorm ontgelden, dus daar moet je een extra potje voor opzij zetten. Qua kosten om het allemaal in beweging te houden is de Cayenne niet mals. Met name de garagerekeningen van een Porsche dealer kunnen erg hoog uitvallen. Aan de andere kant: het grootste gedeelte van de afschrijving heb je nu wel gehad.

Dat was het!

Zo, en dat was meteen eigenlijk het advies als je een Duitse, dorstige SUV voor 30.000 euro wil. De BMW X5 wordt de E70 generatie, die een tikkeltje oud begint te worden en de F15 is net te prijzig. De Audi Q7 is lomp en groot, de Touareg is een Cayenne zonder sjeu. De Mercedes ML is goed maar een beetje ‘meh’. Daarom gaan we even kijken naar de leukere optie. Sowieso: dit soort auto’s wordt eigenlijk niet in Duitsland gemaakt. De Q7, Cayenne en Touareg komen uit Slowakije (Bratislava), de Mercedes ML en GL komen uit Tuscaloosa (Alabama, VS) en de BMW X5 komt uit Spartanburg (South-Carolina, VS). Dus we laten het land van herkomst verder even achterwege.

Infiniti QX70 5.0 S

€ 29.950

2014

90.000 km

De coolste auto in de categorie dorstige SUV voor 30.000 euro is de Infiniti QX70, de opvolger van de FX. Het is een van de weinige Inifiniti’s die echt heel erg goed was. Qua rijeigenschappen doet de QX70 het meest denken aan de Cayenne: strak, stabiel en spectaculair. Je kan er een redelijk robbertje mee stoeien zonder dat de auto tegenstribbelt. De 5.0 is een absoluut pareltje, alhoewel de 3.7 ook de moeite waard is. In beide gevallen is het verbruik erg hoog, maar beide klinken ze lekker rauw en behoorlijk uniek. Je herkent het geluid uit duizenden. Het interieur is redelijk op niveau van de rest. Het is vooral een heel erg originele auto op veel vlakken. Het is niet de ruimste of meest praktische auto in dit lijstje.

Jeep Grand Cherokee Overland Summit 5.7 HEMI V8 (WK2)

€ 29.750

2012

85.000 km

Een van de meest onderschatte auto’s in deze klasse is de Jeep Grand Cherokee. Zelden maakte een auto zo’n sprong in bouwkwaliteit en rijeigenschappen. Nu was zijn voorganger het type auto dat ruimte liet voor verbetering, maar dat terzijde. Wel krijg je het beste aspect van de vorige generatie en dat is de Hemi V8. Deze motor is krachtig, klinkt uitstekend en is betrouwbaar. Qua gebruik vrees je het ergste met deze Jeep, maar dankzij DoD (Displacement on Demand, cilinderuitschakeling) en de effectieve achttraps ZF-automaat valt het verbruik heel erg mee, alshoewel het absoluut een dorstige SUV voor 30.000 is. Althans, de mooiste exemplaren, voor minder kan ook. Het interieur is prima voor elkaar. Beetje op het niveau van een Touareg, Discovery of XC90. Vergeet niet dat de vorige nog onder de Hyundai Terracan stond. De Overland is stoer en compleet uitgerust. Nog een voordeel: de Grand Cherokee is ook echt terreinwaardig. Het enige wat de auto niet is, is sportief. Daarvoor moet je kijken naar een (duurdere) Grand Cherokee SRT of nog verder doorsparen voor een Trackhawk.

Mercedes-Benz GL450 Grand Edition (X164)

28.500

2011

140.000 km

Tsja, een ML is een beetje pensionado-style, maar de GL is juist bijzonder cool. Net als de ML is de GL niet bijzonder sportief, maar de GL zet daar lekker bonkige styling en een lap ruimte tegenover. In Nederland zijn ze zeer moeilijk te vinden. Dankzij het gewicht, een V8 en alle belastingen die daarbij komen kijken zijn er weinig mensen die het aandurven. Op zich kun je voor 30 mille leuk instappen. Je hebt dan een uitloopmodel, dus niet de meest moderne versies voor dingen als infotainment. Wel zijn de meeste kinderziektes eruit. Om te rijden is er niet veel sportiefs aan, maar het feit dat je met zo’n enorm slagschip onderweg bent heeft absoluut zijn charme. Ook is de GL450 heel erg praktisch: er zijn voldoende zevenzitters te vinden. Een alternatief is de Mercedes R-Klasse, dan heb je niet de SUV-looks, wel de SUV rijeigenschappen.

Lexus RX450h F-Sport (AL10)

28.750

2012

75.000 km

We zijn natuurlijk niet op ons achterhoofd gevallen. Bovenstaande auto’s zijn bijzonder dik, maar zorgen ook voor voldoende hoofdbrekens. De gebruikskosten zijn extreem hoog en dan moet je nog mazzel hebben dat er geen extra kosten bijkomen. Normaal gesproken zouden we zeggen, kijk naar een leuke BMW 535i xDrive Touring (F11) of Audi A6 Allroad 3.0 TFSI quattro: het scheelt aanzienlijk in de kosten. Maar als het een niet al te dorstige SUV voor 30.000 euro moet zijn, dan is de Lexus RX een goed alternatief. Deze auto is vooral heel erg verfijnd: de auto is zeer comfortabel, stil en trillingsvrij. Alles is smooth. Het verbruik valt mee voor het type auto. Eerlijk is eerlijk, de prestatie vallen ook mee, alhoewel de auto absoluut niet langzaam te noemen is. Ook in F-Sport uitvoering is het geen sportieve auto.

Land Rover Range Rover Supercharged Vogue SE (LR322)

€ 29.950

2010

85.000 km

Als je een SUV gaat kopen, waarom dan niet de auto die het segment zo’n beetje heeft uitgevonden. Waar de Audi Q7 en Mercedes GL gewoon enorm grote bakken zijn, brengt de Range Rover grandeur, klasse en charme. Ook het feit dat de auto in niets sportief probeert te zijn, draagt bij aan de feestvreugde. Groot voordeel is dat de Range Rover in het terrein daadwerkelijk wat kan, ook al ga je nooit op het terrein rijden. Zie het zo: je gaat ook niet op skischoenen rondlopen (die niet op ski’s passen) of met een duikhorloge (die niet tegen water kan). De 5.0 V8 klinkt episch en het verbruik grenst aan het hondsdolle. De auto geeft een compleet nieuwe dimense aan het begrip decadente en dorstige SUV voor 30.000 euro. De motor is ook waanzinnig soepel en zijdezacht. Echt een hoogstandje. Ook moet je een potje vrijhouden voor onvoorzien onderhoud. Grootste voordeel is dat de auto nauwelijks veroudert. De komende 30 jaar kun je erin rond blijven rijden. Waar een Duitse SUV al heel erg snel fout oud wordt, blijft de Range jarenlang stijlvol. De Range Rover Sport is iets jeugdiger, maar minder luxe en hoogwaardig, met name in het interieur.

YOLO: BMW X6 M (E71)

€ 29.250

2010

140.000 km

Wil je maximaal dik doen met een blubberdikke en dorstige SUV voor 30.000 euro, dan is dit de ultieme auto. Is de BMX X6 M zó fout dat ‘ie weer goed is? Eh, nee. Absoluut niet, daar is de BMW X6 M te fout voor. Het is zo’n auto die de politie standaard gewoon aanhoudt: als je geen voetballer bent bij een gemiddelde eerste divisie club, heb je niet zoveel te zoeken in deze auto. Daar staat tegenover dat het wel degelijk een heel erg indrukwekkende auto is. De X6 M is snel, heel erg snel. De V8 motor is voorzien 555 trappelende paarden en een hele hoop trekkracht. Hier is vrij eenvoudig meer van te maken. Het verbruik was en blijft dan gewoon extreem. Mocht de X6 M te fout zijn, kun je altijd even zoeken naar een X5 M, zeker in het blauw is dat best een dik ding. Skip die X6, kies de X5 M. Word je ook minder vaak aangehouden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!