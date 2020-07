Occasion AMG heeft een 14 liter grote motor

Dat heeft een voertuig van deze grootte ook wel nodig. Deze occasion, en ja, het is een AMG, is bijzonder.

Kolossale vrachtwagens kunnen een bron van ravage zijn als het misgaat. Door hun gewicht zijn ze lastig om tot een goede stop te krijgen en een auto (of caravan) maakt bijna geen kans tegenover een eighteen wheeler.

Steeds veiliger

Gelukkig zitten de ontwikkelaars van vrachtwagens niet stil en kunnen rampzalige ongelukken tegenwoordig steeds vaker voorkomen worden. Het doet ondergetekende altijd denken aan onderstaande video. Hoe gruwelijk had dat mis kunnen gaan?

Het is een combinatie van actieve veiligheidssystemen, maar ook comfort en zicht hebben grote stappen gemaakt. Vooral die laatste twee vormden de basis voor de DEKRA-truck uit 1989. Maar ook dat was een truck die vol zat met innovaties. DEKRA is de Duitse RDW en die sloegen de handen ineen met AMG en Mercedes. Ze creëerden de Eurotruck-1, een hypermoderne en (voor zijn tijd) futuristische truck met leuke features. We zien bijvoorbeeld camera’s in plaats van spiegels. Ook zou de Eurotruck-1 al beschikken over parkeersensoren, bandenspanningsmeters en een navigatiesysteem. In 1989. Dat alles werd verpakt in een nogal vreemd ogende witte vrachtwagen.

De basis is een Mercedes-truck van toen ter tijd, wat zorgt voor leuke cijfers. Helemaal omdat AMG heeft geholpen met de ontwikkeling, noem eens een andere AMG die een veertien(!) liter grote motor heeft. Voor trucks is dat heel normaal. De Eurotruck-1 was functioneel, maar kwam nooit officieel op de markt. Er is dus maar één exemplaar.

Te koop

En dat exemplaar staat op Marktplaats! Al een tijdje trouwens, het ding wil dus kennelijk niet verkopen. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het gebrek aan informatie. Over de truck zelf wel het één en ander, zoals de opties, maar kilometerstand? Alleen weten we dat het dus een uniek apparaat is, uit 1989. Gebreken staan er niet bij en hij heeft altijd binnen gestaan. Ook is de AMG DEKRA-truck jaarlijks gekeurd.









Grijp de kans

Het lijkt niet zo in te slaan, deze vreemde AMG occasion, want hij staat al online sinds januari. Sindsdien zijn er een paar boden gedaan, maar de verkoper wil er 39.800 euro voor hebben. Op zijn minst zit er een luchtje aan. Maar vind je 40 ruggen nou perfect voor zo’n zeldzaam ding, vooral even een kijkje nemen op Marktplaats dan.