Autoblog advies: hoeveel gezinsauto koop je voor 20 mille?

Daar moet je toch wel iets voor kunnen krijgen?

Het is een afweging die telkens meer mensen maken: kopen we een nieuwe of een gebruikte? Nog niet eens zo heel lang geleden was een nieuwe auto ook onder particulieren een optie. Met de stijgende prijzen wordt het telkens lastiger en lastiger. Dat is iets waar Wilhelm ook naar zat te kijken.

Voor Wilhelm is het vrij eenvoudig. Jarenlang reed hij grote stationwagons van de zaak. Volvo 850, Audi A6, Mercedes E-Klasse. Dat soort auto’s. Die auto’s waren stuk voor stuk erg plezierig. Echter, de gezinssituatie is veranderd (lees: groter in aantal) en laten we eerlijk zijn: de autoprijzen ook. Auto’s zijn vrij prijzig, dan komt er een enorme hoeveelheid BPM bovenop (plus BTW) en daarvan mag je dan gaan bijtellen. Eigenlijk een enorme succesbelasting dat we scharen onder milieumaatregelen. Juist.

Voordat we afdwalen: Wilhelm heeft als zakelijk auto een Polo gekozen, de zakenauto van het jaar 2020. Daar zal hij alleen zakelijk in rijden. Alle privékilometers moeten gemaakt worden in een tweede auto. Aangezien het gezin wat groter is geworden, is een grotere auto ook noodzakelijk. Nu had Wilhelm al een paar keer de Dacia Lodgy gezien. Niet een bijzondere auto, maar voor een beperkt bedrag heb je een gloednieuwe auto. De auto zal voornamelijk in Nederland gereden gaan worden. Veel vermogen is niet noodzakelijk, een zesde zitplaats wel. Een zevende is altijd welkom. Dus de vraag is een beetje: moet je gaan voor een Dacia Lodgy, of zijn er betere alternatieven als je kijkt wat de occasionmarkt?

Huidige /vorige auto's: Auto A6, Volvo 850 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 25.000 voor een nieuwe, 20k voor een gebruikte Jaarkilometrage: 10 tot 15k ongeveer Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Bijtelling omzeilen met apart gezinsauto Gezinssamenstelling: 5 personen plus soms 1 of twee extra Voorkeursmerken /modellen: Dacia Lodgy klinkt interessant, maar is dat het ook? No-go modellen / merken: Niet direct. Sta voor alles open.

Dacia Lodgy 1.2 Tce 130 GPF Série Limitée Tech Road

€ 24.130

Nieuw!

0 km

Ja, je hebt een Dacia Lodgy voor 20 mille. Dat is het probleem niet. Met een beetje korting moet metallic lak en een trekhaak voor 19.999 best mogelijk zijn. Maar onze tip: doe dat niet. De ‘Ambiance’ is gewoon veel te kaal. Ook de completere ‘Lauréate’ is niet het antwoord op al je vragen. De ‘Série Limitée Tech Road’ is de betere optie. Dan heb je tenminste elektrische ramen aan de voorzijde, bij de andere is het gewoon zwengelen geblazen anno 2019. Ook de rijeigenschappen zijn niet anno 2019. Het is basaal transport. Het is niet bijzonder comfortabel, maar zeer zeker niet sportief. Dat klinkt niet heel positief, maar de Dacia heeft een paar ijzersterke troeven in handen: je hebt fabrieksgarantie, de auto is gloednieuw, qua onderhoud zit je dus safe. En je blijft lachen als je ziet hoeveel er daadwerkelijk mee gaat: vergeet niet dat ruimte een enorme luxe is en dát biedt dat Lodgy in overvloed. De prijs is in principe ook een voordeel van de Lodgy, maar dankzij de ietwat verouderde techniek is de CO2-BPM boete (meer dan 8 mille!) gewoon te gortig.

Seat Alhambra 1.4 TSI DSG Style Connect (7N)

€ 18.450

2014

65.000 km

Als je op zoek bent naar een rechttoe-rechtaan MPV met veel waar voor je geld, moet je kijken naar de sportieve telg in de Volkswagen Group. De Seat Alhambra is een rare snuiter in de Seat-range, maar over de auto kunnen we niet zoveel slechts melden. Het is gewoon een keurige en ruime MPV. Sterker nog, de Alhambra is ruimer dan de Lodgy. De nieuwprijs van de Alhambra lag 2 keer hoger dan de Roemeen en dat zie je direct. Het niveau van verfijning ligt veel hoger. In principe lijkt een 1.4 motor niet voldoende, maar met 150 pk en de DSG-transmissie is het verrassend goed toeven. Check alleen even of de bak soepel schakelt en de motor niet te veel olie verbruikt. Ook is het aanbod niet overdreven, dus je moet even je best doen om er eentje te vinden bij de Seat-dealer.

Ford Galaxy 1.6 Ecoboost Titanium

€ 19.250

2013

85.000 km

De Ford Galaxy en Seat Alhambra waren vroeger bijna identieke auto’s, dat is bij deze exemplaren geenszins meer het geval. Ondanks de sportieve ‘touch’ blijft de Seat de functionele mensenvervoerder, het is juist de Ford die wat meer flair heeft. Helemaal als je kiest voor de Ford S-Max, wat feitelijk een sportievere en iets minder ruime Galaxy is. Qua rijden doen ze het allebei top: duidelijk meer capabel dan de Seat, zonder echt oncomfortabel te zijn. Qua uitrusting zit het bij de meeste Galaxy’s en S-Max’en wel snor, maar de automaat zie je beduidend minder vaak voorbij komen dan bij de Alhambra’s van deze wereld. Verder een toppertje als het gaat wat het gezin nodig heeft en waar de bestuurders iets mer meer betrokken wordt bij het autorijden.

Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Cosmo (C)

€ 19.950

2016

30.000 km

De beste reden om de Dacia níet te kopen is wellicht deze Opel Zafira. De Opel Zafira Tourer is de minst populaire Zafira alle tijden. Dermate onpopulair dat de auto geen opvolger heeft gekregen. Volkomen onterecht, want het is een geweldige familie auto. De auto is een maatje kleiner dan de Alhambra en Galaxy en schurkt redelijk dicht tegen de Lodgy aan. Het grootste verschil tussen de Roemeen en de Duitser is het niveau van verfijning. De Zafira Tourer is een uiterst stille en comfortabele auto in zijn soort, terwijl de Lodgy dat juist net níet is. De meeste mensen lijken de Zafira ook te vergeten als occasion, want voor 20 mille heb je een paar jaar oud exemplaar met nauwelijks kilometers. De 1.4T motor is geen strepentrekker noch extreem zuinig, maar acceptabel. De Cosmo uitvoering is lekker compleet. Uitstekende auto.

Renault Grand Scenic 1.2 TCe Zen (R9)

€ 19.900

2017

30.000 km

Je zou de Opel Zafira kunnen verwijten dat ‘ie wat te wegen sjeu heeft. Dat maakt de Grand Scénic meer dan goed. De auto is een originele interpretatie op het begrip MPV. De Fransen hebben er een soort crossover van gemaakt. De motor is gelijk aan die van de Dacia, dezelfde 1.2 turbo viercilinder waarmee de auto voldoende van zijn plaats komt. De Grand Scénic biedt qua ‘harde liters’ minder dan de Lodgy. In het interieur van de Scénic is het aangenamer toeven. Ook staan de rijeigenschappen op een hoger niveau. Als je een Lodgy overweegt, zullen de looks minder uitmaken, maar zeker in een goede kleur is de Grand Scénic een knappe verschijning. Voordeel: 20” velgen maken de auto af en zijn altijd standaard. Nadeel: 20” banden zijn niet goedkoop.

Mazda 5 1.8 Sendo (CW)

€ 18.750

2015

40.000 km

Als je van een (hele enorme) grote afstand kijkt, hebben de Lodgy en Mazda5 wel wat van elkaar weg. De verschillen zijn echter enorm. Ondanks dat Mazda een aantal jaar ouder is, komt deze alsnog een stuk moderner over. De schuifdeuren zijn heel erg handig en deze ‘Sendo’-uitvoering is uitstekend qua uitrusting. Die 1.8 motor is het bewijs dat de downsizetechniek zijn voordelen heeft. De 1.8 komt zowel op lage als hoge toeren erg futloos over. Het is allemaal net voldoende, maar houdt niet over. Je gaat er niet mee scheuren, dus 300 pk is overbodig. Maar je merkt gewoon dat die turbotorretjes onderin prettiger in de omgang zijn. Over scheuren gesproken, het onderstel is veel hoogwaardiger dan de (overigens betrouwbare) motor.

Ford Flex SEL V6

€ 20.000

2010

85.000 km

Ook in de Verenigde Staten is de populariteit van de MPV al een tijdje tanende. Reden voor Ford om met een interessant alternatief te komen. De Ford Flex is zo elegant als een blokkendoos en dat is precies de charme van de auto. Ondanks dat de auto als ‘crossover SUV’ in de markt wordt gezet, is het meer een kruising tussen een grote stationwagon en MPV… Je herkent de auto in elk geval direct op de parking. Het interieur is iets minder apart dan het exterieur, maar het is absoluut een beleving. Qua ruimte zit je meer dan uitstekend, zelfs met alle stoelen in positie is er zowaar iets van bagageruimte beschikbaar. Over beschikbaarheid gesproken: ze zijn zeer zeldzaam in Nederland. Alleen grijze import, dus ook qua onderdelen kun je niet altijd zomaar bij de Ford-dealer terecht. En de V6 lust een slokje, vandaar Yolo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!