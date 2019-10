Pfff…Verkeersboetes worden nóg duurder in 2020

De roverheid maakt weer een karikatuur van zichzelf.

Een nieuw jaar staat weer bijna voor de deur en dat betekent nieuwe kansen om de burger een oor aan te naaien. Met deze lekker rollende volzin opende collega @rubenpriest 360 dagen geleden ons jaarlijkse terugkomende artikel over de alsmaar duurder wordende verkeersboetes in Nederland.

Om de enorme voorspelbaarheid van de overheid te reflecteren, vond ik het wel mooi om ons eigen werk dan ook maar gewoon gedeeltelijk te recycleren. Want jawel, de pensioenen blijven dan misschien gelijk, maar de boetes worden wederom kostbaarder volgend jaar. Ondanks dat politieagenten zelf al ruim tien jaar aangeven dat ze de boetes veel te hoog vinden. Tsja, die stilletjes wegkwijnende politie A6-en moeten ergens van betaald worden natuurlijk.

Er zijn wel kleine verschillen met vorig jaar. Waar het kabinet destijds nog sprak over een inflatiecorrectie van 1,7 procent, hebben de apparatsjiks van de planbureau’s becijferd dat er voor volgend jaar 2,7 procent bij moet. Aangezien we het dan hebben over grofweg dezelfde figuren die ‘berekend’ hebben dat het invoeren van de WLTP-cyclus de prijzen van auto’s in Nederland niet noemenswaardig beïnvloedt, weet je dan dat dit cijfer uiterst serieus te nemen valt.

In de praktijk komen er gewoon lekker ronde getallen bij. Snelheidsboetes worden één tot tien Euro duurder. Overtredingen waarvoor dit jaar nog een boetebedrag van 380 Euro staat, zoals onnodig broem broem geluidjes maken met je auto, kosten je volgend jaar 390 Euro. De geliefde administratiekosten blijven voorlopig wel steken op negen Euro. De opbouw daarvan luidt als volgt: 5,52 Euro personeelskosten, 2,53 euro apparaatskosten, 0,59 euro voor gerechtskosten en 0,36 euro voor rente en afschrijving.

Wil je zelf een overzicht uitprinten om op te hangen op een toepasselijke locatie in je huis; het overzicht van alle prijzen van boetes in 2020 vind je in dit PDFje op de site van de overheid. Lezen dat het ook veel schappelijker en vriendelijker kan is mogelijk in dit artikel over boetes in de ons omliggende naties.