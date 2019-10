Designpocalypse: nog een BMW-designer poetst de plaat

Het is een regelrechte duiventil daar in München.

BMW en puik design, het is tegenwoordig een lastige combinatie. Althans volgens velen die terugverlangen naar de E30, E36, E46, E34, E39, E32 en E38, zoals ondergetekende. Tegenwoordig heeft alles wat uit de BMW-fabrieken komt 5.429 lijnen over de flank lopen en nieren die uit pure ellende hopen dat ze een IgA glomerulonefritis oplopen opdat ze kunnen sterven. We hebben het er wel vaak over, dus als BMW dat wil bereiken dan is het in die opzet geslaagd. Doch het zou toch prettiger zijn als iedereen gewoon weer eens lyrisch enthousiast kan worden over de schoonheid van een nieuwe Bimmer.

In voetbaltermen hebben ze het weleens over een ideaal instapmoment voor een nieuwe coach. Juist als een team het afgelopen seizoen een ontzettende wanprestatie heeft neergezet omdat de spits zijn escapades met de vriendin van de mid-mid op Instagram had gepost, wil je als oefenmeester de zaak overnemen. Het ‘materiaal’ is immers beter dan de resultaten deden vermoeden. Slechter wordt het niet meer. Qua design bereikte BMW dit punt (hopelijk) met de facelift van de Siebener, die veranderde van de laatste relatief ingetogen sjieke BMW in een ostentatief bling-bling monster.

Je zou dus zeggen dat dit het ideale moment is om als up and coming jonge designer bij de BMW Group te werken, maar het lijkt erop dat iedereen die een extra zacht potlood heeft juist weg wil bij de Beiers. Het maakt daarbij weinig uit bij welke divisie de tekenaars officieel gestald zijn. Twee jaar geleden schreven we al hoe in korte tijd Anders Warming (MINI), Benoit Jacob (BMW i) en Karim Habib (BMW) de plaat zijn gepoetst. Destijds bleef alleen Giles Taylor over naast onze eigen Adrian van Hooydonk op BMW’s designschip, maar ook hij pakte niet veel later zijn biezen.

Begin dit jaar werden zodoende twee nieuwe mannen aangesteld in de top, in de vorm van Domagoj Dukec (BMW) en Jozef Kaban (Rolls-Royce). Kaban was eerder bij BMW verantwoordelijk voor het design van de huidige Dreier, doch nu blijkt dat hij na een dienstverband van zes maanden in zijn nieuwe functie per direct vertrekt.

Dukec blijft zodoende als voorlopig trouwe strijder achter. Zijn laatste project was het 4-serie concept dat stond te shinen in Frankfurt. Nu er naast Adrian verder niemand anders meer werkt op de designafdeling, zullen we dan maar aannemen dat het productiemodel niet veel zal afwijken van het showmodel?