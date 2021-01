Autoblog advies Luxe ruime reisauto voor 20k - Autoblog.nl

Wat is de beste luxe ruime reisauto als het wel comfortabel moet zijn en niet sportief mag zijn? Team Autoblog ging op zoek!

In veel gevallen zijn prijzige auto’s erg protserig. En Duits. En Faux-sportief. Het is een soort gegeven waar je niet onderuit lijkt te kunnen komen. Veel Audi’s, Mercedessen en BMW’s hebben hier last van. Porsches hebben hier altijd last van. Ze worden op een gegeven moment moeilijk fout. Daar had Autobloglezer Aart niet zo’n veel zin in. Hij is op dit moment op zoek naar een auto. Ook sinds corona werkt hij enorm veel thuis en dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Aart heeft zijn leaseauto ingeleverd en is nu op zoek naar iets groters, ruimers en luxere. Een raszuivere reisauto.

Reisauto voor de lange afstanden

Daar gaat de auto het meeste voor gebruikt worden: lange afstanden. Aard zag het Autoblog artikel van de Volkswagen Phaeton en dacht: Dat wil ik ook! Maar wat kun je nog meer krijgen naast een Phaeton? Wel een klein verschil, het hoeft niet per se een sedan te zijn. Aart en zijn vrouw kunnen een hogere zit wel waarderen. Het hoeft niet per se een SUV te zijn, maar een lage auto met sportstoelen hoeft niet zo. Hetzelfde geldt voor grote wielen, uitlaten en spoilers.

Aart wil alleen luxe waar hij van kan genieten. De auto mag niet ouder dan 15 jaar zijn en moet niet meer dan 2 ton op de klok hebben staan. Het wordt anders een beetje te gek. Qua motor moet het een fijn apparaat zijn, verbruik maakt niet zo heel veel uit. Zo veel gaat Aart er toch niet mee rijden. Wel is een luxe uitrusting, comfort en en een automaat verplicht.

De wensen en eisen van Aart in een overzichtelijke tabel:

Huidige auto’s/vorige auto’s Nu: Talisman Initiale. Daarvoor Renault Vel Satis, Espace, en Safrane Koop/lease: Koop Zakelijk/Privé 17.000 tot 20.000 euro Kilometrage: 10.000 tot 15.000 kilometer Brandstofvoorkeur Alleen benzine Reden aanschaf nieuwe auto Relaxte ruime reisauto zonder badge Gezinssamenstelling Kinderen zijn het huis uit, maar zullen wel vaak meereizen Voorkeursmodellen Phaeton, Land Rover (geen Range Rover) No-Go: Geen Porsche of sportieve dikke Duitser

Mercedes-Benz R350 (W251)

€ 18.495

2010

160.000 km

Deze auto hebben we intussen dusdanig vaak aangeraden bij het AB-advies, dat we er zelf eentje moeten kopen. De Mercedes-Benz R-Klasse is typisch zo’n auto waar de eigenaren weg van zijn, maar de rest begrijpt er helemaal niets van. De R-Klasse is een vreemd fenomeen. De auto is volgens Mercedes een ‘Grand Sport Tourer’. Het houdt een beetje het midden tussen SUV, MPV en stationwagon. De auto staat op hetzelfde platform als de Mercedes ML en GL. De kosten qua onderhoud, wegenbelasting en brandstof zijn ook ongeveer even hoog.

Dat is dan ook precies de reden dat iedereen liever zo’n stoere SUV neemt in plaats van zo’n R-Klasse. Zonde, want de Mercedes R heeft een paar voordelen. Zo is het wellicht de ultieme ruime luxe reisauto. Er is heel veel ruimte en bijna alle exemplaren zijn luxe aangekleed. Voor lage kilometerstanden moet je even over de grens kijken, de meeste Nederlandse exemplaren hebben er een flink leven opzitten. Tip: ga voor een facelift met V6 en achterwielaandrijving. V8 en vierwielaandrijving maken ‘m nog zwaarder zonder dat ‘ie er beter van gaat rijden.

Jeep Commander Hemi (XK)

€ 17.950

2008

125.000 km

Je zou het niet direct zeggen, maar de Commander staat op hetzelfde platform als de Mercedes die hierboven staat. Inderdaad, erg lastig te bevatten want de auto is in alles compleet anders. Het is een Guilty Pleasure van ondergetekende (net als de R trouwens). Het is niet de meest geraffineerde SUV, maar het is wel een eerlijke auto. Een pretentieloze noeste arbeider. Wat dat betreft past die Hemi V8 er het beste bij.

De 4.7 V8 is niet vooruit te branden en zuipt ook een hoop, dus zorg dan dat je lol hebt met zo’n verbruik. Ondanks de enorme wegenbelasting, betaalt een diesels zich vrij snel uit. Dat komt met name omdat de achtcilinder Hemi’s stiekem best prijzig zijn. De Commander heeft een vrij basic interieur. Alle luxe zit er wel op, maar weldadig voelt het niet. En hier komt het gekke, als je een paar kilometer ermee rijdt dan interesseert je dat helemaal niets meer.

Land Rover Discovery 4.4 HSE (L319)

€ 16.950

2007

160.000 km

Het zoeken naar een geschikte luxe ruime reisauto is nog best lastig bij Land Rover, zeker als het een benzine moet zijn. Aangezien een Range Rover te pretentieus is, gaan we voor de Discovery. Die doet alles wat een Range Rover kan, maar mag daarbij vies worden. De Discovery is moeilijk zwaar en de 4.4 V8 heeft er opvallend veel moeite mee. Je moet ‘m echt op zijn staart trappen om de gang er een beetje in te houden. Het verbruik is dan dusdanig dat Andre Hazes Senior er jaloers op zou zijn geweest.

Het zijn niet de meest storingsvrije auto auto’s (kom op zeg!), maar dit geldt wel een beetje voor alle auto’s in dit segment. Een oude auto met enorm veel techniek aan boord heeft nu eenmaal meer gebreken dan een eenvoudige Japanse hatchback uit 1997. De ruimte aan boord is de grootste pré. Je kunt er werkelijk alles in kwijt. Je kan er ook redelijk gemakkelijk met zijn zevenen in zitten. Qua afwerking en materiaalgebruik zit het tussen de Jeep en de Mercedes in. Logisch, de Discovery kon niet te verfijnd zijn in verband met de Range Rover.

BMW 535i Gran Turismo High Executive (F07)

€ 15.995

2010

170.000 km

Ook de BMW 5 Serie GT is een auto die niet door iedereen wordt begrepen. Ja, het is een ruime en luxe reisauto. Met name achterin zit je echt prins heerlijk. Je hebt echt het gevoel in een klasse hogere auto te zitten qua materiaalgebruik, luxe en afwerking. Dat klopt ook wel, want de auto deelt meer techniek met de 7 Serie, dan met de 5 Serie. De motor is een pareltje. De zes-in-lijn is uiterst soepel en trillingsvrij. Dankzij de turbo is er onderin voldoende koppel en valt er bovenin voldoende te beleven.

In dit gezelschap is het ook nog eens een vrij lichte en wendbare auto. Maar er is wel een reden waarom je de 5 GT niet met bosjes tegenkomt op de parking van de Nordschleife. In het budget zijn er enkele exemplaren te vinden. De benzineversies zie geniet heel erg veel. Soms kun je voor hetzelfde geld een 5 GT tegenkomen met de biturbo V8. Heel erg gaaf, maar niet echt nodig en zeker de 407-pk versie kent nogal wat issues.

Lexus LS460 Executive (USF40)

€ 18.995

2009

160.000 km

Als het gaat om snelheid in een rechte lijn, is deze Lexus een van de snellere auto’s in deze lijst. Dankzij de lagere bouw en zwaartepunt zou je kunnen aannemen dat dit de rijdersauto is van dit groepje reisauto’s. Welnee, natuurlijk niet. Sterker nog, de Lexus betrekt je in niets bij het autorijden. Dat is juist de charme van de auto die je moet begrijpen. In de Lexus is de rit juist het ontspannende gedeeld van de reis. Trillingen en geluiden van buitenaf komen bij niet door.

De auto is zeer goed geïsoleerd. Qua ambiance aan boord is het een soort luxe wachtkamer. Er is aandacht aan besteed, maar het ontbreekt een beetje aan sjeu en charme. Dat heeft de auto gewoonweg net. Wel is er een enorme potente V8 aanwezig die er bijna 400 pk uitstampt. Je kunt serieuze stappen zetten met deze Lexus.

Cadillac SRX 3.0 V6 Luxury

€ 19.750

2012

90.000 km

Natuurlijk is de Cadillac Escalade ook een enorme luxe reisauto. Maar ook bijzonder pretentieus. Het is een Silverado met mooi leer, waarbij je zowel ‘mooi’ als ‘leer’ tussen haakjes kunt zetten. De SRX is een veel betere auto in alle opzichten. De eerste generatie was al bijzonder puik te noemen en is een reeële optie als je een dergelijke auto voor de helft van het geld wenst.

De tweede generatie is een stuk handzamer en prettiger in de omgang. Een terreinwagen is het allerminst, maar het is zeker geen SUV die is afgestemd op Nurburgring. Qua motor en uitvoering was de 3.6 Sport Luxury het topmodel, de 3.0 is iets trager maar een groot verschil is het niet. Betreft uitrusting valt het op zich ook mee. Qua verbruik is deze Amerikaan gek genoeg vrij gunstig: het is een relatief lichte auto (minder dan 1.800 kg) en de motor is vrij bescheiden.

Yolo: Daimler Super Eight S/C (X350)

€ 19.945

2007

280.566 km

Eigenlijk zijn alle auto’s in dit overzicht rijp voor de categorie Yolo. Als er een onderdeel kapot gaat (niet ondenkbaar), dan bestaat de kans dat je voor duizenden euro’s aan reparatiekosten hebt. Niet omdat het slechte auto’s zijn, maar dat kost het nu eenmaal. Dus hoe kunnen we dit overtreffen? Het nadeel van alle auto’s die in aanmerking komen is dat ze sportief of protserig zijn.











Of in veel Duitse gevallen: beide. Heel erg leuk en gaaf, maar niet wat we zochten. De Daimler Super Eight komt wel perfect in aanmerking. Het is een Jaguar XJR, maar dan luxer en minder opvallend. Helemaal goed. Het lastige is om er eentje te vinden. We vonden er een met een monsterlijke kilometerstand en voor een gepeperde prijs.