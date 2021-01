"Mercedes komt met model onder de A-Klasse en GLA" - Autoblog.nl

Mercedes heeft met de A-Klasse de kleinste auto in huis die ze ooit hebben gebouwd, maar onder die en de GLA is ruimte voor een nieuw model.

Mercedes heeft bewezen dat ze de koning zijn van vragen beantwoorden die niemand stelde. Of nou ja, weinig mensen. Bedenk iets wat nog tussen A- en S-Klasse past en Mercedes neemt je zo aan als CEO van modellenstrategie. Dat is de trend en zal ook nog wel even zo blijven.

Onder A

Zoals gezegd moet het wel ergens tussen A- en S-Klasse zitten. Het lijkt vast te staan dat de S-Klasse de toplimo moet blijven en de A-Klasse de instapper. Zoals bekend was dat altijd een hoog zittende MPV-achtige. Nu de B-Klasse die rol op zich neemt, kon de A-Klasse in 2013 een wat aantrekkelijkere auto worden, in het segment waar BMW met de 1 Serie en Audi met de A3 al jaren het goed doen.

Als voorbeeld voor het ‘verzin alles wat je kunt’ uit de eerste alinea, kwam Mercedes niet veel later met een A-Klasse SUV: de GLA. Dit is de kleinste SUV van het merk, het is ook meer een crossover. Een A met hoge zit, zo simpel is het. Dit is ook een C-segmenter.

Zoals bekend zijn beide auto’s recent compleet op de schop gegaan en de nieuwe generatie mag voortborduren op het succes. Zowel de A-Klasse als GLA komt met een arsenaal aan kleine motoren, met de klapper in de vorm van de tweeliter van AMG die 306 pk levert in de (GL)A35 en 387 en 421 pk voor respectievelijk de (GL)A45 en (GL)A45 S.

Kleiner

Al heeft de A-Klasse de eerste letter van het alfabet in zijn naam, hij opereert in het premium C-segment. Een A- of B-segmenter van Mercedes blijft ons dus bespaard. Toch wist een modellenstrateeg van Mercedes creatief te zijn met de mogelijkheden. Volgens info van AutoBild is er sprake van een kleinere Mercedes A-Klasse. De naam ‘A City’ wordt gebruikt. Volgens de info vanuit Duitsland blijft de auto grotendeels gelijk aan de A-Klasse, maar dan korter en met een iets lagere daklijn. Ook zou het tot ieders verbazing om een driedeurs model gaan. Dit is opvallend omdat zowel BMW als Audi met de 1 Serie en A3 de driedeursconfiguratie lang hebben gebruikt en nu in de kliko gooien. Mercedes heeft de A hatchback juist nooit als driedeurs geleverd.

De A City en zijn layout komt dan ook niet uit het niets. In 2017 kregen we een voorproefje met de EQA Concept. De recent onthulde EQA is een GLA met een futuristisch neusje, maar de concept was een soort driedeurs A-Klasse. Dat zou de A City ook worden.

A Adventure

Mensen die de Engelse taal goed beheersen zouden nu willen corrigeren omdat het ‘an adventure’ is, maar dit is de naam die het tweede model onderaan de lineup van Mercedes gaat krijgen. Naast de A City komt er ook nog een model onder de GLA. Er wordt gesproken van een ‘A City’ met extra stoere opsmuk en een hogere zitpositie, maar het wordt wel een vijfdeurs auto. Dat maakt het geheel een beetje raar, want de A City was een driedeurs A-Klasse, dus een vijfdeurs A City SUV wordt dan dus gewoon een A-Klasse SUV. En die is er al in de vorm van de GLA. Het wordt er in elk geval niet duidelijker op.

De A City zou onthuld worden aan het einde van 2021, met een marktintroductie vroeg in 2022. De A Adventure doet er ietsje langer over en zou tegen 2023 het daglicht zien.

En de rest

Naast de nieuwe modellen onder de A-Klasse en GLA wordt vooruit geblikt naar wat Mercedes in 2021 en 2022 allemaal gaat doen. Het wordt een drukke bedoeling. Binnenkort rollen van de band: