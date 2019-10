Verstappen: “Winnen zit er niet meer in dit jaar”

Maar, hoe zit het dan met Maxico?

Langzaam maar zeker komen we weer in die bitterzoete fase van het jaar voor de verstokte racefan. Als een rochelende roker die nog maar vier van zijn twintig sigaretten in het kartonnetje heeft zitten, kijken we naar de F1 kalender en zien we dat er nog maar vier races resteren in het seizoen van 2019. Daarna kunnen we niet snel naar de Primera rennen voor nieuwe doodstokjes, maar volgt de lange, gedwongen winterslaap. Alles wat we daarin voor jullie kunnen doen is kleine beetjes nicotine proberen te wringen uit wilde speculaties over de vermeende krachtsverhoudingen voor volgend jaar.

Als de titelstrijd nou nog extreem spannend was, zou dat tenminste nog een goede afleiding zijn van onze gezamenlijke impending doom. Maar helaas, zoals we inmiddels gewend zijn, heeft Lil’ Lewis de titel eigenlijk al binnen. Slechts als Valtteri Bottas er vier keer in slaagt om zand in de tank van Lewis’ W10 te gooien, heeft hij nog een kans om LH44 van zijn zesde titel af te houden. Zodoende zijn er in principe alleen nog dagsuccesjes te halen. Hoewel het, zeker met het oog op die lange winter, ook wel lekker zou zijn als Max Verstappen en Red Bull nog even ‘sterk zouden finishen’. Voor de moraal et cetera, zoals ze dat bij de neopreen-brigade zouden zeggen na de obligate ‘pohhhh’ om elke zin te beginnen.

Enfin, Red Bull honcho Helmut Marko liet onlangs nog optekenen dat het seizoen goed afsluiten geen probleem zou vormen. Sterker nog: niet lang geleden roeptoeterde de markante Oostenrijker dat zijn team nog wel eventjes drie keer kon winnen in de laatste vijf races. Doch Marko’s oogappel Max Verstappen denkt daar kennelijk heel anders over. Bij een sponsorevenementje voor klokjesmaker TAG Heuer heeft Max zich laten ontvallen dat er volgens hem normaal gesproken geen overwinningen meer inzitten voor Red Bull Racing dit jaar. De Nederlander vindt het realistischer om te mikken op wat podia hier en daar.

Gezien de recente vorm van het team kunnen we Max geen ongelijk geven. Het lijkt erop dat met name Ferrari er nog een tandje bij heeft gezet in deze tweede seizoenshelft. Mercedes lijkt het wat lastiger te hebben dan in de eerste helft van het seizoen, maar is in racetrim stiekem nog steeds het snelst van iedereen. Red Bull daarentegen hobbelt achter de feiten aan. In Japan waren de verwachtingen torenhoog, maar het team was het hele weekend niet meer dan de derde macht, op gepaste afstand van team rood en team zilver. Max vertelt dus geen leugens. Maar toch, moet onze landgenoot niet tegen beter weten in het vertrouwen houden dat hij de strijd tegen de bierkaai kan winnen? Of is het goed dat hij iedereen binnen en buiten het team laat weten waar ze staan?