Praktische diesel voor 8.000 euro – Autoblog advies

Voor 8 mille shoppen naar een betaalbare en praktische diesel. De keuze is reuze!

Ondanks dat in de nieuwverkopen diesel duidelijk op zijn retour is, is het voor gebruikte auto’s duidelijk anders. Je hoeft echt niet zo gek veel kilometers te maken om al goedkoper uit te zijn. Dat is iets waar Kaat vrij snel achterkwam. Ze heeft op dit moment een Citroën C5 met een superieur geachte benzinemotor.

Maar als je alles bij elkaar optelt, is het nog best prijzig. Ja, de wegenbelasting is ietsje lager. Maar het verbruik is aanzienlijk hoger én de brandstofprijs is vele malen hoger. Dus je moet vaker een duurdere brandstof tanken. Dus er moet iets anders komen! Zeker nu ze gaan verhuizen en veel meer kilometers maakt. Ondanks dat ze met zijn tweeën zijn (de kinderen zijn de deur uit), zijn er wel twee honden en zullen de kinderen geregeld nog wel meerijden.

De wensen en eisen van Kaat voor een praktische diesel:

Huidige auto: Citroen C5 Koop / lease: Koop Privé / Zakelijk: Privé Budget: € 8.000 Jaarkilometrage: 30.000 Brandstofvoorkeur: Geen benzine Reden aanschaf: Ga meer kilometers maken Gezinssamenstelling: man/vrouw/ 2 honden (kinderen de deur uit, maar rijden wel regelmatig mee) Voorkeursmerken / modellen: Peugot 208/BMW 3-serie tourer/volvo station

Diesel of LPG?

Dit is een vrij lastige. De kosten zijn compleet anders. In principe kun je met LPG nóg goedkoper uitzijn. De brandstof is veel goedkoper, dat het hogere verbruik niet uitmaakt. Wel moet je even denken aan de extra kosten qua onderhoud. Het is lastiger om te sleutelen aan LPG-auto’s, terwijl er vaak iets meer reden is om te sleutelen. Sommige fabrikanten hebben auto’s af-fabriek met LPG uitgerust. Zo’n auto heeft dan altijd de voorkeur.

Is Citroën (en Frans) onbetrouwbaar?

Nou, nee, niet specifiek. Mensen onthouden dat verkeerd. We zien (te) vaak dat mensen vanwege vermeende betrouwbaarheid liever geen Franse auto willen. Als er een vroege 1.6 THP onder de kap ligt, is dat overigens begrijpelijk. Maar zeker als het op diesels aankomt, zijn de Franse autofabrikanten vaak erg sterk (maar niet altijd). Bij de 1.6 HDI moet je de latere achtklepper hebben, het liefst de 2.0 HDI. Vergeet ook niet dat veel Duitse merken rond deze periode de plank missloegen qua betrouwbaarheid. Ze hebben allemaal hun (serieuze) issues.

Oh, en zelfs de briljant geachte Japanners maakten de nodige fouten: de Toyota 2.2 diesel en Subaru 2.0 diesel zijn zeldzaam onbetrouwbaar. Dus verdiep je met name echt in een bepaald model en soms zelfs echt de specifieke uitvoering om een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid. Een ‘land van herkomst’ of merk is echt onvoldoende om te kijken of een auto betrouwbaar is of niet.

Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI Cosmo (J)

€ 7.999

2014

135.000 km

We beginnen met de meest logische keuze en dat is een Opel Astra. In dit geval lijkt dat ons de beste keuze, althans. We zullen het toelichten. De Astra van deze generatie is niet extreem populair geweest, mede vanwege het hogere gewicht. Echter, als auto is het een ongelooflijk fijn apparaat, zeker met het geld in het achterhoofd. We vonden diverse stationwagons met de dikke diesel én de luxe Cosmo-uitvoering. Dan heb je echt een puike reisauto aan. Sterker nog, dankzij het vermeende hoge gewicht is het juist een erg fijne auto in zijn segment.

De 2.0 CDTI met 165 pk is het leukst, maar de 140 pk-versie kun je iets beter vinden en doet het ook prima. De luxe Cosmo-uitvoering geeft de Astra net even dat nodige cachet, alhoewel stiekem deze generatie hoogwaardiger aanvoelt van binnen dan de generatie die ‘m opvolgde. Een Opel Insignia is overigens een prima alternatief en is nog beter te vinden in het budget, maar is qua kosten iets hoger.

Mazda 6 SportBreak 2.2 CiTD GT-M Line (GH)

€ 7.950

2012

185.000 km

Aanvankelijk waren we op zoek naar een Honda Accord voor de zoektocht naar een praktische diesel. Wat bleek: deze zijn extreem gewild en bijkans onbetaalbaar. Exemplaren met meer dan drie ton op de klok doen nog vrolijk 8 mille. Importeren is niet direct een optie, want ze zijn prijzig. Dat fenomeen zien we ook geregeld bij Toyota’s. Gelukkig is de publiekslieveling, de Mazda 6, er nog. Het is een sportief rijdende middenklasser. Dat wil niet zeggen dat ‘ie oncomfortabel is. Integendeel, Het is in dit overzicht de scherpst sturende en meest stabiele auto.

Dat is ook een fijne eigenschap op snelwegen. Qua interieur heeft de Mazda iets meer sjeu dan andere Japanse concurrenten. Nog een voordeel is de ruimte, die is gigantisch. De GT-M-uitvoering is de leukste: die is lekker dik en sportief aangekleed. Waar je op moet letten gek genoeg is roest, deze late exemplaren moeten er minder last van hebben, maar het vaker voor dan zou mogen. Goed alternatief is de Ford Mondeo, die op dezelfde bodemplaat staat.

Dodge Journey 2.0 CRD SXT Aut. (JC)

€ 7.950

2012

110.000 km

Wat? Een Dodge? JA, een Dodge! Als je een een beetje waar voor je geld wil hebben is dit een goede optie. Niet veel mensen kennen de auto. Aangezien Kaat de auto waarschijnlijk toch op gaat rijden, is afschrijving niet belangrijk. De Dodge Journey was een revelatie bij de introductie voor het merk. Helaas is het model maar kort geleverd, niet veel later trok Dodge zich terug van de Europese markt. Het model is nog een tijdje als Fiat Freemont geleverd, dus je kunt bij de meeste Fiat of Magneti Marelli-specialisten gewoon terecht voor deze bijzonder praktische diesel. De Journey in deze uitvoering is apart, maar precies hoe je hem wil hebben.

De meest luxe SXT-uitvoering in combinatie met de automaat en de uitstekende Fiat-diesel. Een nadeel is het hogere gewicht, waardoor de houderschapsbelasting erg hoog is. Maar staar je daar niet blind op, een grotere zwaardere auto rijdt aanzienlijk prettiger. Het grote voordeel van deze auto’s is de waar voor je geld die je krijgt: veel ruimte, veel uitrusting, weinig kilometers en een gunstige prijs. Maar je moet ‘m wel oprijden. Een andere obscure optie die minder slecht is dan wordt aangenomen is de Chevrolet Orlando. Alleen als ‘ie heel erg goedkoop is, uiteraard.

Renault Mégane Estate 1.5 dCi Expression

€ 7.950

2014

105.000 km

Een andere goede aanbieding voor een praktische diesel is deze Mégane. Als je de kosten binnen de perken wilt houden, althans. De 1.5 dCi is lekker zuinig. De fabriek belooft een niet te halen 1 op 29, maar 1 op 20-22 is goed mogelijk. Het gewicht is relatief laag, dus de MRB valt ook mee. Daarbij is het eentje van de laatste uit de serie. Het zijn comfortabele auto’s, maar de Mégane blijft een C-segment auto en dat merk je op zich wel. Het is geen dikke Duitser qua afwerking en materialen in het interieur.

De motor is voor gebruik in Nederland overigens echt voldoende om met het verkeer mee te komen. Het is niet echt een Autobahn-stormer, alhoewel met 150-160 km/u prima te leven is. Een facelift-model vinden is overigens nog best lastig, maar niet onmogelijk. Sterker nog, het is een extra investering van 1.000 euro waard. In heel gevallen gaat het om leaseauto’s, dus check de onderhoudshistorie van de tweede eigenaar.

Mitsubishi ASX 1.8 DiD Intense ClearTec

€ 7.250

2010

165.000 km

De Mitsubishi ASX is een goede optie als je wel de voordelen van een crossover wil (hoge instap, overzicht, uiterlijk), maar niet de nadelen (hoog gewicht, stevig verbruik). De 1.8 diesel is goed voor 150 pk en zorgt voor meer dan acceptabele prestaties. Er is geen automaat leverbaar, dat is wel een dingetje: je zult altijd moeten roeren. Aan de andere kant, op de snelweg gooi je ‘m in zijn 6 en kun je lekker cruisen.

De ASX heeft in deze uitvoering een lekker luxe uitrusting. Dat heeft ‘ie ook wel nodig, want het is niet een auto die ‘rijk’ over komt. Het is een functioneel gebouwde Japanner qua interieur. Dat wil zeggen dat je er niet direct blij van wordt, maar na langere tijd is en blijft het gewoon prima. Nuchter beschouwd een erg verstandige keuze. Voordeel is dat ze bijna allemaal een trekhaak hebben (Zijn we er al?) En uiteraard een matchend regenpak in de kofferbak. De Mitsubishi ASX is niet alleen een praktische diesel, maar ook een rijdend kort pittig kapseltje.

Mercedes-Benz C200 CDI Business Elegance (S204)

€ 7.500

2010

190.000 km

Als je premium wil rijden, zijn er behoorlijk wat opties. Ze hebben allemaal dezelfde nadelen: krap, kaal en duur. Als je een luxere versie met meer vermogen wenst, dan moet je concessies doen qua kilometerstand of vraagprijs. In dit geval adviseren we de Mercedes-Benz C-Klasse. Het is niet zo’n dynamische auto als de BMW 3 Serie (E91), maar heel veel scheelt het eerlijk gezegd niet. De C-Klasse is een bijzonder fijn rijdende automobiel voor de lange afstanden. Ondanks de ster op de neus, ga je niet kapot-stuk aan kosten. Het gewicht valt mee, de onderhoudskosten vallen mee en het verbruik is gunstig.

Ondanks dat de C-Klasse niet luxe is, is de auto wel uitermate stevig gebouwd, voelt ‘ie degelijk aan en tokkelt dat dieseltje uit de kunst. Er zijn er niet veel te vinden in het budget. Blijf weg van ‘goedkoop aangepaste exemplaren. Gewoon een lekker saai beige exemplaar vinden. Ook een voordeeltje, ondanks de prijs en kilometers, je raakt ze altijd wel weer kwijt aan het einde. Meestal voor nog best wel een goed bedrag.

YOLO: Citroen C5 Tourer BiTurbo by Carlsson

€ 8.999 (Dld)

2010

1750.000 km

Als een Citroen C5 bevalt, waarom dan niet nog een Citroen C5? Je kan ze krijgen in allerlei soorten, maar deze is wel uniek. Een zescilinder diesel in een D-segment auto is niet iets dat veel voorkomt, maar al helemaal niet op deze wijze. Citroen had namelijk besloten om de 5 te voorzien van De Dikke Sjaak, of de Dikke Jacques om precies te zijn. Er zit namelijk een 3.0 V6 diesel in met twee turbo’s, goed voor 240 pk! Daarmee is het een buitengewoon vlotte auto. Met name op de tussensprint kun je het vele duurdere auto’s erg lastig maken.

Het leuke aan de Citroen C5 is dat de auto er niet mee te koop loopt, tenzij je voor de Uber-dikke Carlsson kiest. En ja, die zijn ook te vinden als je over de grens kijkt. Het enige waar je wel op moet letten is of er goed voor gezorgd, dit is bijzondere techniek waar niet iedereen eventjes aan kan sleutelen. Met name even checken of de hydropneumatische vering (dus geen luchtvering!) goed functioneert, de motor geruisloos loopt en de automaat goed en soepel schakelt.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!