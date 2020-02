Renault van Franse president krijgt pech op staatsbezoek

Macron doet een escape uit de Espace. En ja: dit onderwerp is te makkelijk om grapjes over te maken.

Als serieuze autofabrikant laat je bewindslieden uit eigen land natuurlijk rijden in je auto’s. Het is immers mooie reclame voor het merk. Wat dat betreft heeft Mark Rutte nog huiswerk liggen. Toon nationalistische ballen heer Rutte en kom eens met een Donkervoort naar Het Binnenhof!

Het nadeel is dat je wel een beetje voor joker staat als de auto het niet doet. Want de pers is er als de rapen bij. Wat dat betreft een gênant moment voor de Franse president Emmanuel Macron. Voor zijn officiële bezoeken maakt de president gebruik van een gepantserde Renault Espace Initiale Paris. De gezinsauto uit Frankrijk had er echter weinig zin in tijdens een staatsbezoek aan Polen.

De Poolse media schrijven dat de Renault weigerde te starten na afloop van een bezoek aan de Poolse president Andrzej Duda. Het was de bedoeling dat Macron in de auto zou stappen om zijn bezoek voor te zetten. Er kwam helaas geen beweging in de Espace.

Waarom de Renault dienst weigerde is niet bekend. Het vervolg had toch nog een Frans tintje. De Poolse president leende zijn Citroën C6 uit aan Macron, die zijn staatsbezoek voortzette in deze auto. We zullen ongetwijfeld nooit te weten komen wat er nu precies verkeerd ging met de Espace van de Franse president..