Deze fabrikanten durfden auto’s op waterstof aan

Een commercieel succes is het helaas niet altijd, maar een paar auto’s op waterstof haalden een (eenmalig) productiestadium.

Elektriciteit versus waterstof: de één is heilig overtuigd van de BEV’s (Battery Electric Vehicles) en de ander juist van de FCEV’s (Fuel Cell Electric Vehicles). Een aanzienlijk aantal elektrische auto’s behaalde een succesvolle commerciële marktintroductie. Bij waterstof ligt het heel anders.

Want Mercedes kondigde aan dat ze gaan kappen met waterstof. Geef ze eens ongelijk: hun GLC F-Cell was niet bepaald een succes. Te hoge kosten, te weinig baten. En is het überhaupt wel een goed alternatief? Het klinkt zo geweldig, water tanken. Maar waterstof vis je niet zo maar uit de zee. Naast andere nadelen van waterstof waar veel fabrikanten gewoon (nog) geen brood in zien. En zo wordt de lijst fabrikanten die actief bezig zijn met waterstof steeds kleiner.

Aan een gebrek aan proberen ligt het echter niet. Sterker nog: een hoop fabrikanten wisten of weten waterstof aan de gang te krijgen. Niet allemaal als een commercieel hoogstandje, maar het zijn er wellicht meer dan je denkt. Hier een aantal voorbeelden.

Toyota

Het grootste Japanse merk laat op een stille manier weten dat ze geen zin hebben in BEV’s. Hoe anders verklaar je dat de pionier van commerciële hybride auto’s maar één BEV in het assortiment heeft, wat ook nog eens een Lexus is? Als het aan Toyota ligt zit er een toekomst in waterstof. Toekomst vertaalt zich trouwens naar Mirai in het Japans. What’s in a bruggetje.

De Mirai is één van de weinige FCEV’s die in commerciële productie ging. De inmiddels tweede generatie komt binnenkort op de markt, de vorige Mirai liet precies zien wat er mis is met auto’s op waterstof. Het is een auto van het formaat Corolla waar je zo’n 84.000 euro voor mocht aftikken. Vervolgens kun je bijna nergens tanken. Goede deal…

Toyota is al jaren en jaren bezig met waterstof. Bovenstaande FCHV-3, gebaseerd op de Highlander, komt uit 2001. Zo zijn er een aantal FCHV’s geweest, allemaal een doorontwikkeling op de voorgaande versies. Geen één van de FCHV-serie kwam echter op de markt.

Hyundai

Je kunt ook naar de Hyundai-dealer rennen. Daar staat ook een FCEV die je kunt kopen, alleen waarschijnlijk niet betalen (ook deze schuurt tegen de 70.000 euro aan). Een paar mensen deden het wel, trouwens. De NEXO is een dappere volhouder, alleen kampt hij met soortgelijke issues als de Mirai.

De NEXO is ook niet de eerste waterstofauto van Hyundai. Ze begonnen rond 2000 met omgebouwde Tucsons en Santa Fe’s. De eerste die op de markt kwam was de ix35 FCEV.

Hyundai en Toyota lijken allebei bedrijven te zijn die waterstof wel eens groot zouden kunnen maken. Met het verschil dat Hyundai zich daarnaast richt op BEV’s en daar stiekem veel meer succes mee heeft.

Honda

Honda leek niks te maken te hebben met FCEV’s. Op de achtergrond, ja, maar een grootschalig waterstofproject was er niet van het Japanse merk. Ze leken eerder bezig met hybride auto’s die leken op Toyota’s pogingen. Toen was daar pardoes de FCX Clarity.

De FCX was gericht op de Amerikaanse markt, in het specifiek op het steeds milieubewuster wordende Californië. De lancering van de FCX Clarity zou gepaard gaan met het uitrollen van waterstoftankstations in de zuidelijke staat. Alle ingrediënten voor een succes, maar de FCX werd niet meer dan mondjesmaat verkocht.

De tweede generatie die nu FCV Clarity heet, was de volgende grote belofte. Het zag er wederom goed uit, helemaal de actieradius van 700 km. Maar eveneens wederom lukte het Honda niet om er een commercieel succes aan te koppelen. Vijf jaar later horen we niks meer over de FCV.

BMW

Ook BMW weet nog niet echt te vorderen met BEV’s. De Vision iNEXT, iX3 en i4 staan voor een à twee jaar op de planning en dat is te laat voor zo’n groot bedrijf. Op de IAA in Frankfurt dit jaar presenteerden ze dan ook de i Hydrogen NEXT, een X5 op waterstof. BMW ziet er nog toekomst in en is dan ook nog bezig met auto’s op waterstof.

Wie zijn hele leven het nieuws goed heeft gevolgd weet wellicht dat BMW’s pogingen tot waterstof ook al een tijdje terug gaan. De BMW Hydrogen 7 uit 2005 was een waterstofhybride. De zesliter V12 die we kennen van de 760Li moest het benzineaggregaat worden, terwijl de auto ook op waterstof kon lopen. Deze strategie zou betekenen dat de auto spoedig op de markt zou kunnen komen. Wederom hielpen de hoge aanschafprijs en gebrek aan tankstations het idee om zeep.

Wellicht dat de toekomst nog meer in petto heeft, omdat BMW met Toyota samenwerkt aan hun nieuwste modellen.

Opel (GM)

Het eerste fysieke model van GM wat op waterstof aan de praat gekregen kon worden, wat de HydroGen 3. Het lijkt gewoon een Opel Zafira en uiteraard klopt dat, maar het logo wat werd gebruikt is GM. Opvallend, want één van de grootste autoconcerns ter wereld gebruikt bijna nooit hun eigen logo. Goed, de Zafira HydroGen 3 kwam ook met een Opel-logo. Stiekem leuker vanwege de Ikea-sponsoring voor een ‘Hydrogen Challenge’.

De HydroGen 4 probeerde het nogmaals en dit keer werd een SUV als basis gebruikt. In dit geval de Chevrolet Equinox. Dat is in de VS gewoon een doorsnee GM-SUV, maar om de auto in Europa iets aantrekkelijker te maken werd er een Opel-logo op geplakt. Er is nooit een Opel Equinox geweest en hij heette dan ook Opel HydroGen 4. Het meest bijzondere waar ooit een Opel-logo op is geplakt?

Audi

Drie keer raden welke auto het testplatform was voor Audi rond 2000. Het was de vreemde eend in de Audi-bijt. De auto die dezelfde motor kreeg als de Lupo 3L en daarom extreem zuinig was. De auto die stiekem geniaal was, maar door zijn uiterlijk niet die waardering kreeg. De Ingolstadtse Multipla.

Dus die A2 was een perfect platform voor een waterstofconcept. Hij heette A2H2, een woordspeling op basis van het element waterstof (H²). De actieradius viel tegen en ook hier was er geen ruimte voor een consumentenversie.

Audi probeerde het nog een keer met de A7 h-tron in 2014. Same old, same old. Of Audi zich aansluit bij het Volkswagen-beleid (waterstof heeft ‘geen voordelen’) is niet bekend, maar ook de A7 h-tron werd geen productieauto. In plaats daarvan komt Audi met een reeks BEV’s.

En de rest

Deze lijst kan door en door gaan: auto’s op waterstof lijken voor velen een uitkomst te zijn. Van bijvoorbeeld Kia, Fiat, Nissan, Renault en Ford zijn eenmalige testauto’s gekomen die uiteindelijk nooit wat werden. Want misschien wordt het wel niks, misschien ook wel. Er zijn een paar fabrikanten die het nog durven. Maar de industrie lijkt er geen zin in te hebben.