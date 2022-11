‘Goedkope’ benzine maakt tanken over de grens nutteloos

Even een stukje rijden omrijden om goedkope benzine te tanken in het buitenland loont niet meer, nu de prijsdaling doorzet.

Brandstof is duur en werd afgelopen tijd alleen maar duurder. Mensen die redelijk dichtbij de grens wonen reden een stukje om om goedkoper te tanken. Vanouds is de brandstof daar goedkoper. Echter, op dit moment loont het niet meer om de grens over te steken voor wat litertjes brandstof.

Goedkope benzine

Alle kleine beetjes helpen. Zeker in deze dure tijden, waar alles maar dan echt alles duurder wordt door de inflatie. Je auto volgooien voor een tientje minder is dan mooi meegenomen. Toch hoef je nu niet meer de grens over om geld te besparen, de benzine in ons land is nu bijna net zo duur. De prijzen verschillen nog wel, maar dan praten we nog maar over een paar cent. Het omrijden, en de kosten daarvan, maakt het dat het de moeite nauwelijks meer waard is.

Dieselrijders waren de afgelopen tijd goed de sjaak. De prijzen bleven stijgen en stijgen. Nu is deze brandstof een goede dertig procent goedkoper geworden deze maand. Een litertje diesel is bijna net zo duur als een litertje benzine. Nog steeds aardig wat geld, maar wel goedkoper dus. In maart van dit jaar betaalde je nog 2,37 voor een liter diesel. Grof veel geld!

Pomphouders

De daling is tevens te zien bij pomphouders, schrijft de Telegraaf. Waar je in Nederland nog in juni 2.50 euro betaalde voor een liter Euro95 is dat nu rond de 1.80 euro. Dat is goed nieuws voor de automobilist, maar ook voor de Nederlandse pomphouders in de grensregio’s. Die zien namelijk weer meer klanten. Het lijkt erop dat de rust weer teruggekeerd is op de markt. Voorlopig dan, want de oorlog in Oekraïne is nog steeds niet over en de zorgen over een recessie zijn nog niet weggenomen. Dit heeft allemaal invloed op de prijs die wij betalen aan de pomp. Negatief en positief.

Korting

De reden van de ‘goedkope’ brandstof in Nederland is dat de accijnskorting van 21% er nog is. Deze is nog tot eind dit jaar geldig. In Duitsland is deze soortgelijke regeling bijvoorbeeld al in september afgeschaft. Het is de verwachting dat in het nieuwe jaar de prijzen weer zullen stijgen. Dit komt doordat de accijnskorting dan verdwijnt en er zal een ‘correctie’ (lees: verhoging) komen door de inflatie.

Geniet dus nog maar even van de relatief goedkope prijzen. Vermoedelijk moeten we in januari 2023 weer wat meer afrekenen.