Autoblog Spot van de Week: Spyker C8 Spyder

Deze week hebben we een product van eigen bodem als Spot van de Week: de Spyker C8 Spyder.

We zijn verder niet geobsedeerd met Victor Muller, maar vorige week konden we het niet laten om zijn naam te laten vallen in deze rubriek. Toen ging het namelijk over de Saab 9-5 SportCombi. Stomtoevallig hebben we deze week een ander Spyker-product, namelijk een Spyker C8 Spyder.

Wat je ook van Victor Muller vindt, deze auto is gewoon een meesterwerk op wielen. De C8 Spyder was de eerste productieauto van Spyker, die het merk op de kaart moest zetten. Eerlijk is eerlijk: dat is behoorlijk goed gelukt. De Spyker C8 kwam aan bod in Top Gear en verscheen in diverse films en games.

Qua design heeft de Spyker C8 Italiaanse flair, maar onder de motorkap is degelijke Duitse techniek te vinden. Om precies te zijn een opgewaardeerde 4,2 liter V8 van Audi, goed voor 400 pk. Minstens zo belangrijk is het feit dat de C8 Spyder nog geen 1.300 kg weegt, wat serieus weinig is voor een supercar met V8.

De Spyker C8 Spyder is inmiddels al 22 jaar oud, maar je ziet het er niet aan af. Tijdgenoten als een Ferrari 360 Modena of een 996 GT3 beginnen toch wat gedateerd te ogen, maar daar heeft deze Spyker geen last van.

Zoals je kunt zien aan het kenteken is dit zwarte exemplaar nog maar recent geregistreerd in Nederland. De auto rolde in 2005 uit de fabriek, maar is nu na 17 jaar weer terug in ons land. Het betreft de negende Spyker C8 Spyder op gele platen. Dit is waarschijnlijk nog een relatief hoog aantal in vergelijking met andere landen, maar het blijft een echte zeldzaamheid.

@rvcarphotographic spotte deze Spyker C8 Spyder in Warmond en sleept daarmee de titel Autoblog Spot van de Week in de wacht. We zullen zijn spot een week lang uitlichten op de frontpage en bovendien mag hij een Autoblog-pet of -muts uitkiezen.

