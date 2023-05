Autoblog Foto van de Maand – April 2023

Wie pakt er deze maand de felbegeerde titel Foto van de Maand? Je leest het hier.

Het is weer klokslag 12.00 op de zevende dag van de maand, dus de trouwe lezers weten wat dit betekent. De nieuwe Autoblog Foto van de Maand wordt bekend gemaakt. We hebben weer een divers gezelschap voor jullie in de top drie van deze maand.

Zoals gewoonlijk neemt gerenommeerd autofotograaf Eric van Vuuren plaats in de jury. Daarnaast is er ook weer een gastjurylid dat met een frisse blik naar de foto’s kijkt. Dat is de winnaar van de vorige editie, @timheijens. Samen bepalen we wie er deze maand een Kamera Express-waardebon van €100 verdient.

Op de eerste podiumplaats treffen we een stijlvolle Ferrari 812 GTS, vastgelegd door @fotografiebenzo.

Eric: “Dit is een beetje hoe dagdromen eruit zou zien als het gevangen zou zijn in een foto. Heerlijk zacht licht dat over de lijnen van deze schitterende grijze Ferrari valt. En vrij simpele rechttoe rechtaan benadering qua compositie, maar soms heb je ook niet meer nodig met zo’n auto en zonsondergang. Het enige wat mij een beetje stoort is dat er net iets teveel aan de ‘clarity slider’ is getrokken voor mijn gevoel…”

Tim: “Deze Ferrari 812 GTS is vastgelegd tijdens een schitterende zonsondergang, die mooi matcht met de remschijven en logo’s op deze wagen. De lijnen van deze Ferrari komen super tot zijn recht door het licht in de foto. En de auto is mooi symmetrisch gecentreerd. De kleuren zijn voor mijn smaak wat opgeblazen, maar alsnog een strakke plaat van deze 812 GTS!”

Machiel: “De compositie van deze foto is simpel, maar doeltreffend. Het fraaie silhouet van de 812 GTS steekt perfect af tegen de achtergrond, zonder verdere afleiding. Ook het lijnenspel op de flank komt goed uit de verf. Wat de lucht betreft: die is heel mooi, maar… het feit dat deze haarscherp is en de bomen in de achtergrond niet, verraden wel dat hier vermoedelijk wat knip-en-plak-werk toegepast is.”

Misschien moet je even goed kijken, maar op deze foto staat een Audi RS5, die op een originele manier is gefotografeerd door @vantoorphotography.

Machiel: “Ik hou wel van foto’s die een beetje minimalistisch zijn en dit is daar een mooi voorbeeld van. De auto gaat bijna volledig op in de achtergrond, maar je ziet toch nog net genoeg om een RS5 te herkennen. De compositie is mooi in balans, met rechts de auto en links de pilaar. Het rode thema past erg goed bij de auto en voorkomt dat het een kleurloos geheel wordt. Al met al een foto die zeker een plaatsje in de top drie verdient.”

Eric: “Wat mij gelijk aantrekt aan deze foto is dat de fotograaf er duidelijk voor heeft gekozen om deze dikke Duitser niet in het aanwezige daglicht te zetten, maar juist te verplaatsen naar de schaduw. Hierdoor is er een duistere sfeer ontstaan en komt de belijning van deze coupe heel goed naar voren. De 5-spaaks wielen dragen ook goed bij aan de sfeer, omdat ze net dat kleine beetje daglicht reflecteren. De verlichte achtergrond draagt de gehele sfeer van deze foto naar een artistiek niveau.“

Tim: “Een zeer mysterieuze setting met deze zwarte RS5. De rode achtergrond geeft een mooi contrast, waardoor het silhouet van de Audi goed naar voren komt. De auto zelf is naar mijn mening net iets te donker, waardoor we wat details missen. Wel een opvallende foto!”

De Lancia Delta Integrale blijft een buitengewoon fotogenieke auto en @noortjeblokland had de kans om maar liefst drie exemplaren te fotograferen. Deze zijn overigens niet standaard, maar volledig aangepakt door het Nederlandse Maturo.

Eric: “Een bekende naam deze maand, ze won Foto van de Maand namelijk al eerder en mag deze maand wederom de overwinning op haar naam schrijven. Fotograaf Noortje Blokland heeft niet één maar zelfs drie Lancia Delta’s voor haar lens gekregen en ook nog eens onder zeer uitdagende omstandigheden. We hebben het hier al vaker gezegd, ook al is dit niet het fijnste weer om in te werken, maar wat kan het toch een enorme bijdrage leveren aan de sfeer van je fotoshoot. De heerlijke grauwe lucht, de strepen van het wegdek en het opspattende water, het reflecterende licht van de koplampen, om nog maar te zwijgen over de perfecte symmetrische afstand tussen de drie auto’s in. Gefeliciteerd met deze fantastische plaat en overwinning Noortje!”

Machiel: “Onder natte omstandigheden uit een rijdende auto hangen was waarschijnlijk geen pretje, maar het resultaat is het dubbel en dwars waard. Het natte asfalt, de regen in het licht van de koplampen, de scheve horizon, de juiste hoeveelheid beweging… alles komt samen in een heerlijk dynamische foto. Het kleurenpalet is ook heel mooi: het oranje licht van de koplampen dat contrasteert met de grijsblauwe en – groene tinten van de omgeving. Topwerk!”

Tim: “Deze foto heeft eigenlijk alles: goede sfeer, een mooie locatie, vette actie en drie behoorlijk unieke auto’s. Beweging vastleggen in een stilstaand beeld is geen

makkie, maar hier is het perfect uitgevoerd. Daarbij geeft de scheve horizon de foto extra dynamiek. Een super foto die de kern van deze gemodificeerde

Lancia’s perfect vertaald. Voor mij de duidelijke winnaar van deze maand – postermateriaal.”

Deze editie van de Autoblog Foto van de Maand is dus overtuigend gewonnen door @noortjeblokland. We kunnen Noortje daarom blij maken met een Kamera Express-waardebon ter waarde van €100. Gefeliciteerd!

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!