Gaat Verstappen Pérez pakken vandaag of niet?

Het belooft een spannende race te worden, maar gaat Verstappen ook Pérez pakken vandaag?

Het was weer smullen geblazen bij de kwalificatie van de GP van Miami 2023. Het is dit seizoen lastig te bepalen wie waar staat. Achter Red Bull zit het vrij dicht bij elkaar, maar de verhoudingen verschillen per race. Vanwege de crash van Charles Leclerc (en de rode vlag die daarop volgde), hebben we een startrij die niet representatief is voor de einduitslag, maar wel garantie voor voldoende actie gaat op de baan.

Foutje

Helemaal balen natuurlijk voor Max Verstappen, die zijn eerst ronde niet afmaakte wegens een foutje. Het is niet de eerste keer dat Verstappen een snelle ronde moet afbreken omdat Leclerc crasht. Het is ook niet de eerste keer dat Sergio Pérez optimaal profiteert van de situatie. Logisch, de Red Bull RB19 is dit jaar ongenaakbaar. Verstappen zegt er het zijne van na de kwalificatie:

Uiteraard is het onfortuinlijk. Maar ja, in eerste instantie ligt dat ook aan mijn fout bij de eerste snelle ronde. We hebben toen geen rondetijd neergezet. Ik zat een klein betje naast de lijn in bocht zes naar zeven. Ik voelde wat onderstuur en ik kreeg de auto niet meer terug op de baan, dus had ik mijn snelle ronde voortijdig afgebroken. En natuurlijk, je moet dan wel mazzel hebben met de rode vlag. Maar natuurlijk, als je dat gaat denken, gaat het fout. Dus dan gebeurt het, dat is wel jammer. Max Verstappen, nooit te beroerd om een foutje toe te geven.

Gaat Verstappen Pérez pakken in de race?

Waarvan akte. Dan rest natuurlijk nog de vraag wat we vandaag kunnen verwachten. De Red Bull heeft namelijk een enorme overspeed. Je ziet dat de auto erg rustig in de bochten ligt en op het rechte stuk aanzienlijk sneller loopt dan de rest. Dit betekent dat Verstappen in principe wel een leuke inhaalrace moet kunnen neerzetten.

Zelf is hij geel erg vastberaden over over het doel van vandaag:

Minimaal P2. Max Verstappen, heeft dolen gesteld enzo.

Daarmee lijkt Verstappen Pérez niet te gaan pakken vandaag. Als er geen neutralisatie is, heeft Checo natuurlijk ook die snelle Red Bull. Hij kan dan vrij eenvoudig een gat slaan met de nummer 2, terwijl Verstappen zich een weg door het veld moet roeien. Saillaint detail, als Verstappen Pérez niet pakt in de race (en de Mexicaan dientengevolge wint), dan dan komt Pérez op 112 punten en Verstappen op 111 stuks.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Gaat Verstappen het veld oprollen en pakt hij Pérez? Of kan Checo weer op een ‘stratencircuit’ en race winnen en zo weer profiteren van de pech van zijn teamgenoot? Laat het weten, in de comments!

