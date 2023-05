Wolff gooit olie op het vuur bij Red Bull “Supertricky”

Wolff gooit olie op het vuur door even lekker het pijnpunt van Red Bull bloot te leggen.

Als je sinds 2016 geen Formule 1 hebt gevolgd en nu ineens wel, dan zal je iets zijn opgevallen. Voor Mercedes en Red Bull zijn de rollen omgedraaid. Red Bull is ineens heel snel op het rechte stuk en over een ronde zijn ze aanzienlijk sneller dan de concurrentie.

In 2016 lijkt Mercedes aan het kwakkelen te zijn. Sterker nog, Ferrari staat namelijk nog boven hen. Uiteraard is dat niet iets waar ze bij Mercedes-Benz heel erg blij mee zijn. Dus ja, waar het kan probeer je wat zand in de ogen te strooien. George Russell haalde maar wat graag aan dat Verstappen zo’n fopspeen uitspuugde in Baku.

Wolff gooit olie op het vuur

Nu is Toto Wolff aan de buurt. Die doet ook maar al te graag een duit in het zakje. En terecht overigens, die verbale speldenprikjes. Zo houdt je elkaar scherp:

Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat het een supertricky taak is voor Christian en zijn team. Beide coureurs willen uiteraard dat ze eerlijk en gelijkwaardig behandeld worden, terwijl ze tegelijkertijd een voordeel willen behalen. Ik denk dat het in ons team belangrijk as om transparant en duidelijk te zijn.



Je moet dingen direct bespreken, zodat je voordat je gaat racen al grenzen hebt kunnen stellen. Aan het einde respecteerden beide coureurs – zelfs met Nico en Lewis – de mening van het team. Dit terwijl wij als team erkenden dat ze met elkaar in gevecht waren. Toto Wolff, weet hoe om te gaan met Britney en een Diva.

Kijk, shots fired! Bij Mercedes konden ze ermee omgaan! Nu is het wel en zegen voor hen geweest dat Nico Rosberg zijn helm direct aan de wilgen hing. Gevoelsmatig is dat nog altijd een zwaktebod. Met een minimale marge verslaat hij zijn teamgenoot en het jaar erop is hij pleite. Met Bottas hadden ze een heel veilige nummer 2.

Nuance!

Uiteraard willen we nog wel eventjes de broodnodige context plaatsen. Bij Autoblog zijn we uiteraard altijd van de nuance, namelijk. Ondanks dat het tussen Pérez en Verstappen heel spannend lijkt te zijn, is dat natuurlijk niet echt het geval. Nico Rosberg heeft in 2016 meerdere gevochten met Hamilton en ook simpelweg van hem gewonnen in gelijke omstandigheden.

Pérez staat vooraan simpelweg vanwege pech van de ander. Niet dat we het de Mexicaan niet gunnen, maar alleen op Imola 2022 was Perez echt sneller dan zijn teamgenoot (in de kwalificatie). Aan de andere kant is het natuurlijk wel kwaliteit van Pérez dat ‘e er dit jaar wel telkens staat. Dat was de vorige jaren dus niet vanzelfsprekend het geval.

