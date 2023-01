Autoblog Foto van de Maand – December 2022 [XL-editie]

We hebben de uitslag van de XL-editie van de Foto van de Maand, met een cadeaubon ter waarde van €500 voor de winnaar!

Dames en heren, het moment is daar: het is tijd om de uitslag bekend te maken van de Autoblog Foto van de Maand december. Dit is een speciale editie want deze keer staat er geen KameraExpress-waardebon van €100 op het spel, maar eentje van €500. We zijn daarom de afgelopen maand overspoeld met mooie foto’s, waarvoor dank!

Normaliter maken we voor de Foto van de Maand een top drie, maar gezien de hoeveelheid inzendingen zou het zonde zijn om maar drie foto’s uit te lichten. Zoals beloofd zetten we daarom tien foto’s in het zonnetje deze keer.

Daarbij worden we weer bijgestaan door ons vaste jurylid Eric van Vuuren, een ervaren rot in het vak. Volgens hem was dit de moeilijkste maand tot nog toe. “De lat lag enorm hoog en de inzendingen waren enorm aan elkaar gewaagd,” aldus Eric.

Het was dus verdraaid lastig kiezen, maar het is uiteindelijk gelukt om een top 10 te maken. Er zijn ook nog een hoop mooie foto’s die het nèt niet haalden, dus kijk vooral nog eens terug in het archief van Autoblog Spots, om niks te missen. Dan gaan we nu beginnen met aftellen.

10. Alpine A110 GT

Foto: @momenol

Machiel: “Als er één auto bij de Eiffeltoren gefotografeerd mag worden dan is het toch wel een Alpine. De nachtelijke setting maakt deze foto natuurlijk alleen maar beter. Het is alleen jammer dat de Eiffeltoren de show steelt in deze foto en daarmee een beetje de aandacht afleidt van de auto.”

Eric: “De Fransman is perfect belicht, maar door het ontbreken van verdere omgevingslicht krijg ik het gevoel alsof de auto erin geshopt is. Terwijl je nog net een kleine reflectie in de voorruit kan zien weet ik dat die foto wel echt daar is genomen. Jammer, want verder is het een topplaat waar ook die Fransen heel blij van zouden worden.”

9. Land Rover Range Rover

Foto: @basfransencarphotography

Eric: “Heerlijk hoe die herfstkleuren en het lage zonnetje passen bij deze setting. Ook die kleur blijft zo fijn voor fotograferen omdat je alle reflecties gelijk kwijt bent. Ik krijg gelijk zin om op avontuur te gaan met zo’n plaat! Wellicht zou ik de auto iets minder in het midden zetten, maar verder kan ik niks opmerken!”

Machiel: “Een Range Rover oogt eigenlijk overal op zijn plek, ook zeker in een bos. Deze setting is heel goed gekozen door Bas, want deze sluit perfect aan op de kleur van dit exemplaar. Met de zon die door de bomen schijnt is het gewoon een lekker sfeervol plaatje.”

8. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Foto: @kilmedia

Machiel: “Dit is een mooi voorbeeld van een foto met een ijzersterke compositie. Hier is duidelijk goed over nagedacht. Verder ook een toffe locatie!”

Eric: “Gave serie met deze dikke Italiaan! Qua locatie had er voor mijn gevoel meer uit gehaald kunnen worden maar deze compositie is hartstikke goed gevonden.”

7. Porsche 992 GT3

Foto: @kingsshots

Eric: “Bam! Wat een dreigende lucht, dat ziet er echt mega-onheilspellend uit. De reflecties zijn perfect onder controle gehouden en het contrast in deze foto maakt het geheel. Ok, die kleur helpt ook behoorlijk mee. Maar wat een knaller!“

Machiel: “Een spectaculaire foto, zo met die stormachtige lucht. Het blauw springt er ook lekker uit zo, tussen al het grijs. Dit is wat mij betreft ook de beste hoek om een GT3 te fotograferen. Enige minpuntje is dat de lucht wat overbewerkt oogt.”

6. Subaru Impreza

Foto: @rsmeets

Machiel: “Nacht en regen kan fantastische plaatjes opleveren en dat bewijst deze foto maar weer eens. Dankzij de witte kleur knalt de auto er heel lekker uit en de reflectie maakt de foto af. Kortom: een hele vette plaat.”

Eric: “Deze maand zijn er weer heel wat lightpainting foto’s binnen gekomen, maar voor mijn gevoel hebben we hier te maken met flitslicht of een combinatie van bestaand continu licht?! Hoe dan ook, zo te zien heeft de fotograaf in de stromende regen alsnog alle moeite genomen om het beste uit deze situatie te halen en dat zie je zeker terug in het resultaat. Geweldig hoe we nog net “blue-hour” kunnen zien, terwijl alle focus verder op die dikke Sub ligt.”

5. Ferrari 296 GTB

Foto: @lenny98

Machiel: “Zowel qua kleuren als qua belichting is dit wat mij betreft een perfect uitgevoerde nachtfoto. De kerstsfeer spat er vanaf. De achtergrond is ietwat aan de drukke kant, maar de aandacht gaat alsnog uit naar de auto.”

Eric: “Dit zijn de betere kerstkaarten! Leuk bedacht en heel goed uitgevoerd door deze moddervette 296 GTB op deze manier te fotograferen. Het enige wat ik storend vind zijn de kale/uitgebeten ramen op links. Ik krijg gelijk weer zin in oliebollen, who’s with me?!”

4. Mercedes SLS AMG

Foto: @nielskeekstra

Eric: “Wellicht de meest uitnodigende foto van deze maand, die vleugeldeuren blijven toch geweldig?!? De auto staat perfect gepositioneerd tussen de vakken in, de lijn van de muur is gelukkig “vrij” van contact met de auto, de zon piekt nog net tussen de gebouwen door, kortom echt alles klopt.”

Machiel: “Een SLS met de gullwing-deuren omhoog staat eigenlijk altijd garant voor een gave foto, maar deze plaat van Niels is next-level. De skyline op de achtergrond en de ondergaande zon creëren een fantastisch sfeertje, dat versterkt wordt door de fraaie nabewerking van de kleuren.”

3. BMW M4 Cabrio

En we zijn aanbeland bij de top drie! Hier vinden we @Row1, die een vaste waarde is in deze rubriek. Deze keer heeft hij zichzelf weer overtroffen, met een prachtige serie van een M4 Cabrio in een oude loods, waar hij nota bene per toeval terechtkwam.

Machiel: “Rowan heeft in deze serie prachtig gespeeld met licht, een beetje zoals de Oude Meesters dat deden. De auto is voor de helft in duisternis gehuld, maar je ziet toch genoeg om de auto te herkennen. De locatie, het licht door de ramen, de lange schaduwen: alles komt samen. Een foto om trots op te zijn!”

Eric: “Ook deze maand is onze vast bijdrager Row1 weer van de partij met een fijne serie, ditmaal met een dikke BMW M4 Cabrio. Leuk om bij zijn inzending te lezen dat hij toevallig langs deze locatie kwam en toestemming vroeg, terwijl juist veel andere fotografen helemaal van de voorbereiding en het scouten zijn. Mede hierdoor is het erg knap dat het licht net laag genoeg stond voor een heerlijke inval via het raam, het sportieve uiterlijk krijgt hiermee lekker een extra stoer randje. Ook de kleurbewerking past helemaal bij de setting en de auto, topplaat!”

2. Mercedes S 500 & 560 SEL

Op de tweede plaats hebben we twee auto’s: de nieuwe S-klasse en zijn verre voorvader, de W126. Dit duo werd in een fraaie serie vastgelegd door @gijsspierings.

Eric: “Het was heel lastig om deze maand de top 3 samen te stellen, want overal valt (technisch) weinig op aan te merken, waardoor het vooral op smaak aankomt. Fotograaf Gijs Spierings heeft een geweldig duo voor de lens gekregen en deze simplistisch weten te arrangeren. Mede dankzij het licht en het contrast heeft hij een plaat weten te creëren die niet zou misstaan in een reclame van het Duitse merk. Heerlijk hoe het licht over de flanken valt en het gebruik van een zachte ‘glow’ het net wat dromeriger maakt.”

Machiel: “Altijd leuk om oud en nieuw naast elkaar te zien, zeker als de foto’s zo prettig op het netvlies liggen als de van Gijs. De belichting is erg fraai met het zonlicht dat op de auto’s weerkaatst. Dankzij de donkere voor- en achtergrond springen de auto’s er ook heel mooi uit. Ook hier dus een heel mooi samenspel van licht en schaduw.”

1. Dax Tojeiro

Dan is het nu tijd voor de enige echte winnaar, de Autoblog Foto van de Maand december! Deze eer gaat naar @noortjeblokland, die een fantastische reeks foto’s maakte van deze Shelby Cobra. Het is (uiteraard) een replica, maar de foto’s zijn er niet minder om.

Machiel: “Noortje heeft heel mooi gebruik gemaakt van lightpainting om de wulpse vormen van de auto te benadrukken. De locatie is ook heel slim gekozen, want deze zorgt voor een lekker contrast. Aan de ene kant door de complementaire kleuren, aan de andere kant door de hoekige vormen die contrasteren met de rondingen van de auto. Kortom: een winnende foto!”

Eric: “We hebben deze maand een knaller van een winnaar, of beter gezegd, winnares! Fotograaf Noortje Blokland heeft een bijzonder fraaie Shelby Cobra voor de lens gekregen en de kleur van de auto steekt perfect af tegen deze achtergrond. Het was een moeilijke keuze uit haar verder schitterende serie, maar de jury was het unaniem dat dit de fijnste hoek en compositie is. De lightpainting is perfect uitgevoerd waardoor de twee lichtbalken die heerlijke brede heupen en daklijn accentueren. Over elk detail is nagedacht en dat verdiend naar mijn mening de overwinning van deze maand.”

We mogen Noortje Blokland dus feliciteren met een welverdiende eerste plaats, al was de concurrentie heel sterk! Zij krijgt dus de KameraExpress-cadeaubon ter waarde van €500 thuisgestuurd.

Heb je niet gewonnen? Niet getreurd, deze maand is er weer een nieuwe ronde van de Autoblog Foto van de Maand. Daarbij kun je een cadeaubon ter waarde van €100 winnen. Deelnemen is heel simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!