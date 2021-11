Kiezen maar: Porsche 992 GT3 of McLaren 720S?

Met welk van deze zwarte monsters zou jij het liefst de ‘Ring opgaan?

Als je een bezoekje brengt aan de Nordschleife struikel je over de Porsche 911 GT3’s. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk: er zijn weinig straatauto’s geschikter voor een rondje over de ‘Ring dan een 911 GT3. Met de nieuwe 992 heeft Porsche de GT3 wederom naar een hoger plan getild.

De 992 GT3 kom je nog niet in groten getale tegen (zelfs niet bij de ‘Ring), maar @spotcrewda wist er eentje te spotten. Het gaat om een Frans exemplaar, uitgevoerd in black on black. De Fransman was niet alleen naar de ‘Ring gekomen, want de GT3 verkeert in gezelschap van een McLaren 720S, ook uitgevoerd in black on black. Dit stelt ons meteen voor een dilemma: welke zou het leukst zijn voor een rondje Nordschleife?

In eerste instantie lijkt het geen eerlijke vergelijking. De McLaren 720S zit namelijk in een hogere prijsklasse en dat zie je ook terug in de cijfers. De McLaren heeft maar liefst 720 pk en 770 Nm aan koppel. De 992 GT3 kan daar ‘slechts’ 510 pk en 470 Nm tegenover zetten.

De 992 GT3 moet dan ook het onderspit delven in de sprint naar de 100. De 720S heeft daar namelijk maar 2,9 seconden voor nodig, terwijl de 992 GT3 er 3,4 seconden over doet. Ook de topsnelheid valt lager uit: die is 318 km/u voor de Porsche, terwijl de McLaren doorknalt tot 341 km/u.

Allemaal leuk en aardig, maar hoe verhouden deze auto’s zich tot elkaar als je de Nordschleife opgaat? Dan zijn de auto’s opeens wél aan elkaar gewaagd. Sterker nog: de 992 GT3 heeft een snellere tijd neergezet dan de 720S. Die laatste zette in 2018 een tijd naar van 7:08.34. Porsche dook vorig jaar met de GT3 echter onder de zeven minuten en zette een tijd neer van 6:55.34.

Om de vergelijking nog wat eerlijker te maken: de man die in 2018 de rondetijd met de 720S neerzette (Christian Gebhardt van Sport Auto), heeft ook met de 992 GT3 een tijd neergezet. Met een rondetijd van 07:04.74 was ook hij sneller dan destijds met de 720S.

Laten we wel wezen: uiteindelijk kies je zo’n auto natuurlijk niet puur op basis van kille cijfers. Een auto als deze is in de eerste plaats een emotionele aankoop. Dus zeg het maar: welk van deze twee sinister uitgevoerde track toys maakt jullie het meest hebberig?

Foto’s: @spotcrewda via Autojunk