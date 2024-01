Milieuclubs hebben deze oude V8 nog STEEDS niet kapotgemaakt

Zelfs de meest fanatieke milieuclubs kunnen deze dikke V8 niet de nek omdraaien.

Nou, jongens en meisjes. Dat was het dan. Het zit erop. Een van de meest epische motoren gaat uit productie. Het gaat om de 6.2 Hellcat motor. Ja, de uitvoeringen waarin de motor lag, heetten ook Hellcat, maar het is tevens de naam van de motor.

Afgelopen week konden we al mede delen dat alles varianten van Charger en Challenger niet meer terug keren in 2024. Daarmee vervallen dus ook snelle Hellcat- en Demonvarianten.

Maar ondanks dat is de motor nog leverbaar. Dodge levert de motor namelijk tevens in de Durango, die dan logischerwijs Durango Hellcat heet. Voor het komende jaar is deze nog leverbaar, al is de verwachting dat 2024 het laatste jaar zal zijn.

Durango AlcHemi

Dat komt omdat dat Stellantis dat zelf al aangeeft. Dat doen ze bij de introductie van de Dodge Durango 392 AlcHemi, een speciaaltje op basis van de reguliere Durango SRT-8 met de 6.4 liter V8 zónder compressor.

Deze is voorzien van zwart en gele details. Heel erg tof, natuurlijk. Maar interessanter is dat ze tevens aankondigen dat de Last Call-variant van de Durango Hellcat eraan komt voor dit jaar. Net als met de Challenger en Charger gaat het dan om de laatste serie.

Daarna is het afgelopen voor straatauto’s met deze bijna antieke motor. Dus dan hebben de milieclubs wel een beetje hun zin gehad, want juist dit soort motoren staan symbool voor het slechte motor van de verbrandingsmotor.

Milieuclubs krijgen nog wel hun zin, hoor.

De reden dat de motor niet overleeft, is op zich niet een vreemde. Het was een episch ouderwetse motor met een extreem brandstofverbruik. Nu zegt iedereen ‘ah, wat maakt dat uit’, maar de fabrieksopgave was al 1 op 5 en dat was een zeer optimistische waarde.

Als je een beetje doorrijdt (en dat doe je, want je hebt een dikke V8 onder de bips) is 1 op 3 gewoon iets waar je mee moet leren leven. In Nederland is het altijd een bijzondere propositie geweest, want hier betaal je BPM op de CO2 (dankzij de milieuclubs), dus is een Hellcar bijzonder duur. In de VS heb je dat niet en zijn deze dinosauriërs juist erg voordelig.

Uiteraard is er ook een doekje voor het bloeden voor wie per se die Hellcat-motor wil hebben. Je kan ‘m ook nog krijgen in de Ram 1500 TRX (check de video hieronder) en als crate engine (losse motor) kun je ‘m ook bestellen.

Meer lezen? Check hier alle uitvoeringen van de Dodge Challenger!