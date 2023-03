Autoblog Spot van de Week: Porsche 992 GT3 RS

Voor deze Spot van de Week gaan we wederom naar het uiterste zuiden van het land.

Er zijn weinig merken die zo trouw zijn gebleven aan hun designtaal als Porsche, maar de 911 begint wel een béétje een karikatuur van zichzelf te worden. Dat geldt met name voor de nieuwe GT3 RS, met zijn absurd grote achtervleugel. Het is wel een hele imposante verschijning om tegen te komen. Dat dan weer wel.

Het eerste exemplaar verscheen al in augustus op Autoblog Spots, maar dat was er uiteraard nog eentje van de fabriek. Inmiddels zijn ook de leveringen aan klanten begonnen. Begin deze maand werd de eerste 992 GT3 RS op Nederlands kenteken gespot.

Nu is er weer eentje op Nederlandse bodem gespot, al is het deze keer een Belg. De eigenaar koos voor een matzwart, waardoor het net een prototype lijkt. Het Belgisch kenteken bewijst echter het tegendeel.

Bij een matzwart exemplaar valt het wat minder op, maar deze GT3 RS is ook uitgevoerd met het Weissach Package. Dat betekent dat de voorklep, het dak en de spiegels zijn uitgevoerd in carbon. Voor nog meer gewichtsbesparing heeft dit exemplaar ook de magnesium velgen. Dat scheelt toch weer 8 kg.

De GT3 RS moet het niet zozeer hebben van zijn vermogen (525 pk), want het scheelt maar 15 pk met de GT3. Het koppel (465 Nm) valt zelfs iets lager uit. De GT3 RS moet het echt hebben van zijn heftige aerodynamica. Die enorme taartschep zit er niet voor de sier: deze genereert bij een snelheid van 285 km/u maar liefst 860 kg aan downforce.

@spotcrewda wist dit indrukwekkende apparaat te spotten in het pittoreske Thorn, in Zuid-Limburg. Toevallig was de vorige Spot van de Week ook al afkomstig uit die regio, dus het is lekker spotten daar.

Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze GT3 RS check je op Autoblog Spots!