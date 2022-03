Maserati MC20 rijtest en video

Naar sommige auto’s kijken we uit: dus ja we er hadden zin in, in de rijtest van de Maserati MC20.

Zo vaak is er geen nieuws bij Maserati, de Ghibli, Quattroporte en Levante stammen alweer uit 2013 en 2014. Natuurlijk waren er modelupdates tussendoor en kwamen de Trofeo versies en onder meer de hybride Ghibli. Dat was echter nog niet genoeg om de groei te stutten die Maserati meemaakte van 2013 tot en met 2017.

De MC20 zal natuurlijk ook geen volume-model worden, de supersporter vervult een andere rol als HALO car. De Maserati MC20 moet op posters boven bedden komen te hangen en een auto zijn waar volwassenen bij weg zwijmelen. In het kielzog van de MC20 krijgen Ghibli, Levante en straks de Grecale hopelijk wat meer tractie.

Terug naar de MC20, voordat het een saai artikel wordt over hybrides, viercilinders, kofferbakruimte en andere praktische zaken. De Maserati MC20 is supercar materiaal met een lichtgewicht carrosserie en een middenmotor die meer dan 600 pk levert.

Carbon fibre monocoque

Om het gewicht van de MC20 zo laag mogelijk te houden, greep Maserati naar diverse lichtgewicht materialen. De basis wordt gevormd door een carbon fibre monocoque die Maserati samen ontwikkelde met de specialisten van Dallara. Naast het ontwikkelen van raceauto’s, werkt Dallara ook vaak voor derden om die te assisteren bij het op de weg zetten van snel spul.

De carbon monocoque is ontworpen dat die als basis kan dienen voor de drie varianten van de MC20. Naast deze coupé met V6, komt er een Spyder én een volledig elektrische versie van de MC20. Die laatste variant gaat wat aankomen, maar het goede nieuws is dat de Maserati MC20 uit de rijtest minder dan 1500 kg weegt.

Verfijnde aerodynamica

Grote spoilers doen het altijd goed op Instagram en het lijkt bij sommige merken alsmaar gekker te mogen worden (hallo GT3!). Toch is er ook een grote groep kopers die iets meer subtiliteit en verfijning verwacht. En dat kan ook, er zijn zat auto’s te vinden die aerodynamisch bijzonder effectief zijn, maar er ook goed uit.

Om de vorm van de MC20 optimaal te krijgen werd er meer dan tweeduizend manuren in de windtunnel van Dallara besteed. Daarbovenop kwamen nog meer dan duizend CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties. Het resultaat mag er zijn en is op te delen in twee separate stukken. De onderzijde was het domein van de technici, de bovenzijde van de MC20 het domein van de designers.

De luchtinlaten aan de voor- en zijkant van de Maserati MC20 zijn subtiel in het ontwerp verwerkt. Het kleine spoilertje op de achterklep (de motorklep dus) is subtiel, maar versterkt wel de downforce die de vloer genereert.

Soms is het zonde dat je niet zomaar de onderzijde van een auto kan bekijken. De vloer van de MC20 heeft tal van aerodynamische trucs zoals vortex generatoren en een verhoogd stuk in het midden. De diffuser aan de achterzijde heeft kanalen met verschillende dieptes om de energie van de luchtstromen optimaal te kunnen benutten. Het is ronduit fascinerend en daarmee bijna jammer dat je er nooit iets van kan zien.

De Nettuno V6

Hart van de sportauto is natuurlijk de motor, zolang we niet elektrisch rijden uiteraard. Voor de MC20 heeft Maserati uitgepakt: een nieuwe motor met lekkere specificaties. Ze kozen dus niet voor de bestaande V6 die nu in Levante, Ghibli of Quattroporte zit. Als je goed naar de specificaties kijkt, dan is er wel enig verwantschap te vinden met de Alfa Romeo V6 uit de Giulia Q.

De Nettuno-motor heeft een slagvolume van 3 liter en de V6 heeft een blokhoek van 90 graden. Tegen de trend in is het geen hot-V, de twee turbo’s zitten namelijk aan de buitenkant van het blok. Ze draaien overigens allebei een andere kant op, omdat dat effectiever is.

De mooie technologie is dan nog niet op, want de Nettuno motor heeft ook een dry sump-systeem. Daarmee kan het blok lager blijven en is ook bestand tegen hogere bochtsnelheden.

De motor heeft gepatenteerde op Formule1 geïnspireerde technologie. Het verbrandingssysteem is namelijk gebaseerd op de voorkamertechnologie uit de Formule 1, die afhankelijk van de belasting van het blok wordt ingezet. In de koppen van de Nettuno V6 zitten niet alleen dubbele bougies, maar ook voorverbrandingskamers die met kleine gaatjes verbonden zijn met de cilinders. Het blok heeft ook nog eens zowel directe injectie (die werkt met een druk van 350 bar) en indirecte injectie.

Prestaties Maserati MC20

Volgens Maserati was het allemaal nodig om de prestatiecijfers te kunnen halen. En eerlijk is eerlijk: de cijfers zijn zowel in absolute als relatieve zin (per liter) erg indrukwekkend. Ieder pakje melk van een liter levert namelijk 210 pk, dus totaal schopt deze versie van de Nettuno motor er 630 pk bij 7.500 toeren uit. Er zijn zeker motoren die dit ook leveren, maar die hebben allemaal vier liter of meer slagvolume.

Qua koppel zit het natuurlijk ook helemaal goed, maximaal levert de Nettuno V6 vanaf 3.000 tpm 730 Nm aan trekkracht. Dus ja, deze aandrijflijn heeft bepaald geen kluif aan de MC20. De krachtbron voelt bijzonder potent en is gekoppeld aan een snel schakelende achttraps bak van Tremec met dubbele koppeling. Die is goed bij de les en kan ook lekker met de flippers achter het stuur worden bediend.

Best hilarisch is de opgegeven sprinttijd: officieel gaat de Maserati MC20 in 2,88 seconden naar de 100. Die cijfers achter de komma tellen natuurlijk mee, of het is louter toeval dat Ferrari voor de 296 GTB 2,9s als sprinttijd aanhoudt. Het feit is wel: de Maserati MC20 aardverschroeiend snel, hoewel we door de gemonteerde winterbanden tijdens de rijtest die sprinttijd niet haalden.

Geen Granturismo V8

Alsof er een engeltje in je oor piest, zo klonk de magistrale V8 die Maserati onder meer in de Granturismo en vorige generatie Quattroporte lepelde. De Nettuno V6 is een totaal ander beest. Sowieso zijn er twee cilinders minder, maar het zijn vooral ook de turbo’s die de audio van het Nettuno blok totaal anders maken.

De huil van de V8 is niet meer, maar de enorme bult aan koppel en de rauwe snelheid maken al veel goed. En de Nettuno V6 klinkt wel interessant. Er gebeurt heel veel: sissen van turbo’s, afblazen wastegates en dat alles terwijl je serieuze stappen maakt. Geen moment mistte ik de befaamde V8, de Nettuno V6 heeft zo veel meer te bieden.

Functioneel interieur

Het interieur is ook niet zo weldadig als je wellicht bij Maserati verwacht, maar het past wel bij het soort auto. Met mooie materialen is een functionele, stijlvolle plek voor bestuurder en passagier gecreëerd. De stoelen zijn wel een punt van aandacht. Samen met Sabelt ontwikkelde Maserati een sportstoel waarbij gebruik wordt gemaakt van lichtgewicht composieten materiaal. De Sabelt stoel is elektrisch te verstellen, maar voor mij was de rugleuning wel erg gekromd. Alsof je continu met de lendensteul te ver opgeblazen rondrijdt. Even proefzitten is wellicht een goed idee.

Met het MIA (Maserati Intelligent Assistant) multimedia systeem schiet Maserati wel in de roos. Voor de MC20 is het total niet belangrijk om mee te doen in de race naar het grootste scherm ooit. Het centrale 10,25 inch grote scherm en even grote scherm voor je neus doen precies wat ze moeten doen. De 3 uur die we hadden voor de rijtest van de Maserati MC20 waren niet genoeg om het systeem helemaal op de pijnbank te leggen, maar de basis klopt in ieder geval.

Klein kofferbakje

Dat de praktijk soms anders is dan het papier bewijst de kofferbakruimte van de MC20. Voorin is er een heel kleine ruimte van 47 liter, waar je een laptoptasje kwijt kan. Achterin is de bagageruimte 101 liter groot, maar wat vervelend van vorm. Anders dan bij een Audi R8 of Porsche 911 kan je geen harde koffers (formaat handbagage) erin kwijt. Je zult het moeten doen met zachte tassen, want er zit een rare bult aan de voorkant van de bagageruimte. Het is niet onoverkomelijk, want je kunt er nog steeds een weekend mee weg.

Over andere praktische zaken heeft Maserati wel beter nagedacht. Traditioneel probleem in een auto met middenmotor is dat het zicht naar achteren beperkt is. Daar zit immers de motor, luchtinlaten, spoilers en nog meer wat het zicht door de vaak kleine achterruit nogal beperkt. En dus monteert Maserati een Digital rear-view mirror. Een camera halverwege het achterdek stuurt beelden naar het scherm in de achteruitkijkspiegel.

Alleen die namen van kleuren al

De Maserati MC20 van de rijtest was gespoten in Giallo Genio, een sexy gele kleur. En wat een goede naam he, in het Italiaans klinkt het allemaal beter. Andere kleuren hebben net zulke gaven namen, de volgende kleuren zijn ook beschikbaar voor de MC20: Bianco Audace, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma en Grigio Mistero.

Conclusie en prijzen

Het is veel geld, maar dat mag je niet verbazen voor een supercar met 600+ pk. Zonder opties moet je € 272.886,- achterlaten bij de Maserati Dealer (bijvoorbeeld Louwman Exclusive). Voor dat geld zijn er diverse andere supercars te koop: Audi R8, Porsche 911 Turbo, Ferrari 296 GTB of een McLaren. De Maserati MC20 kan meer dan prima meekomen in dit rijtje en dat voor een merk wat al even niet een dergelijke supercar had gebouwd. Knap gedaan dus en laten we hopen dat voldoende kopers de keuze voor de MC20 durven maken.