Yes! Deze speciale Mustang komt wél naar Europa

We hebben ook gewoon keurig V8 nieuws op deze maandag. Deze speciale Mustang komt naar Europa toe. Hopelijk dus ook naar Nederland!

Vaak worden de leukere en snellere uitvoeringen van auto’s niet in Nederland verkocht. En als ze dan vervolgens wel aangeboden worden, koopt niemand ze. Wat dat betreft is het ook vaak logisch dat automerken ons landje overslaan.

Maar hopelijk gaan ze dat niet doen met de Ford Mustang California Special. Dat is namelijk de nieuwste speciale Mustang die naar Europa komt. Het idee van een California Special is niet nieuw. Dat model is er al jaren. In 1968 kwam de eerste en in 2007 maakte het zijn eerste comeback.

Vervolgens kon je het als pakket bestellen voor de model jaren 2010 t/m 2014. Ook de huidige Mustang kon als California Special besteld worden (modeljaar 2015 tot 2017) en ook nu na de facelift (2018 tot nu).

Speciale Mustang naar Europa!

Het mooie is, eindelijk komt deze speciale Mustang nu naar Europa toe. Je kunt de California Special herkennen aan de 19-inch wielen, honingraat-grille, splitter, GT/CS-badges en vier uitlaten.

Daarnaast is er een ‘nep tankdop’, een ornament waar bij oude Mustangs de tankdop zat. Ook een beetje nep (maar wel geinig) zijn de luchtgaten in de motorkap. Die dienen geen doel, maar zien er wel leuk uit.

Regen

Dat is een beetje het idee van zo’n California Special. Deze auto koop je niet omdat je het leven en auto’s super serieus neemt. Sowieso is het een bijzondere keuze om in Europa zo’n typische Amerikaanse auto te rijden. Bij Ford vonden ze dat ook, dus hebben ze persfoto’s meegestuurd hoe de Mustang California Special eruitziet in typisch Nederlands weer: in de regen dus.

De motor is altijd een 5.0 liter achtcilinder. Er was ooit een viercilinder Ecoboost, maar ironisch genoeg verkoopt dat model wél in de VS en niet in Europa. De wonderen zijn de wereld nog niet. De V8 is goed 449 pk en 529 Nm.

Je kan kiezen uit een automaat of handbak. Of de California Special ook naar Nederland komt, is niet bekend. Om een beeld te krijgen: in de VS kost het pakket 2.000 dollar extra.

