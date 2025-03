Autoblog Foto van de Maand – Februari 2025

Deze maand drie dikke sedans op het podium.

Het is alweer bijna half maart, dus het is de hoogste tijd om de Foto van de Maand februari bekend te maken. Voor de winnaar ligt er een cadeaubon ter waarde van €100 klaar, naar eigen inzicht te besteden bij bo-bo-bo-bol.com.

Normaalgesproken is de winnaar van vorige maand gastjurylid, maar die is deze maand helaas verhinderd. De jury bestaat deze keer dus uit Eric van Vuuren en ondergetekende. Door naar de top drie!

@fotografiebenzo kreeg een gloednieuwe Mercedes voor de lens, namelijk een Mercedes-AMG S 63 E Performance Edition 1. Een naam die bijna net zo lang is als de auto zelf.

Eric: “Fotografiebenzo scoort de derde plek met deze stijlvolle foto! De Mercedes-AMG S63 E Performance staat er strak bij, met de zon die net om de hoek piept en zorgt voor een mooie gloed. De parkeergarage en de zachte lucht geven het beeld een luxe, rustige vibe. De compositie klopt helemaal: de auto staat precies goed in beeld en de lange schaduwen maken het extra interessant. Een plaat die laat zien hoe kracht en elegantie perfect samenkomen!”

Machiel: “Benzo heeft gekozen voor een setting die goed past bij de auto. Op een ander moment van de dag was het een beetje een grauwe boel geworden, maar de opkomende (?) zon brengt kleur in het geheel. Ondanks het tegenlicht zijn alle details van de auto ook mooi in beeld. Wel had de lucht van mij nog ietsje lichter gemogen, wellicht door twee foto’s te combineren.”

Tristan a.k.a. @trisjphotography ging op pad met een M5 én een drone. Dit is niet het beste middel om een auto duidelijk in beeld te brengen, maar het levert wel mooie plaatjes op. En daar gaat het om in deze rubriek.

Machiel: “Wanneer is de nieuwe M5 op z’n mooist? Van veraf natuurlijk. Oké… die was flauw. Ondanks de afstand wordt je oog direct naar de M5 getrokken, door de gele kleur. Met een kaal weiland was dit misschien een saaie foto geworden, maar Tristan heeft een hele mooie weg uitgekozen voor een droneshot. Een foto om zo groot mogelijk af te drukken!”

Eric: “Trisjphotography pakt met deze foto een dik verdiende tweede plek! Die knalgele BMW M5 knalt eruit tegen het mistige, rustige landschap – je ogen gaan er meteen naartoe. De drone-shot geeft een heerlijk gevoel van vrijheid, alsof je zelf die lege weg op rijdt. De compositie is top: de weg leidt je blik perfect door het beeld en de auto is precies goed geplaatst. De sfeer is kalm, maar de M5 straalt pure power uit. Contrast ten top – een supervette plaat!”

Op de eerste plaats treffen we de vernieuwde Rolls-Royce Ghost, te herkennen aan de geknepen koplampen. Deze is fraai is – samen met diverse andere Rolls-Royces – fraai vastgelegd door @Row1.

Eric: “Row1 doet het weer! Deze foto pakt de winst omdat alles samenkomt: de Rolls-Royce Ghost staat precies goed in beeld, met de oprijlaan als natuurlijke blikvanger. De diepe blauwe kleur van de auto contrasteert mooi met de warme tinten van het huis en de natuur. Het zachte, diffuse licht van de regenachtige dag maakt het plaatje extra sfeervol, zonder harde reflecties. De compositie is spot-on, met een perfecte balans tussen luxe en rust. Strak, stijlvol en een klasse apart – een meer dan terechte winnaar!”

Machiel: “Wat past er beter bij een Britse limousine dan een regenachtige dag? Niet alleen de weersomstandigheden, maar ook de imposante locatie creëert een perfecte setting voor deze Rolls. De compositie is ook heel mooi in balans met links de donkere tegels en rechts de auto op het lichte gedeelte. Alles klopt gewoon aan deze foto.”

