Autoblog Foto van de Maand – December 2024

Deze editie hebben we maar liefst twee fotografen die met hun eigen auto op het podium staan.

Het is alsof sommigen van jullie de mooiste foto’s voor het laatst bewaren, want we sloten 2024 af met een paar hele mooie inzendingen. Het was eigenlijk jammer dat we maar drie foto’s konden kiezen, maar goed, we moeten nu eenmaal streng zijn. En uiteindelijk is maar één winnaar, die een Kamera Express-bon ter waarde van €100 ontvangt.

Gelukkigen hoeven we niet alleen te beslissen. Daarbij krijgen we weer hulp van ons vaste jurylid Eric van Vuuren. De winnaar van de vorige editie mag ook een duit in het zakje doen. Dat is Benjamin, beter bekend als @fotografiebenzo.

Het is altijd leuk om te zien als een fotograaf zijn of haar eigen auto fotografeert. Dat is ook hier het geval: @aircooledminion maakte niet alleen deze foto, maar is tevens de trotste eigenaar van deze 911 Targa.

Eric: “Deze foto van de Porsche 911 Targa uit 1977 verdient een plek in de top 3 dankzij de perfecte balans tussen auto en omgeving. Het warme herfstpalet van het bos vormt een sfeervol decor dat prachtig contrasteert met de zachte, klassieke kleur van de Targa. De bochtige weg trekt de kijker het beeld in en benadrukt de tijdloze elegantie van het ontwerp. De fotograaf heeft een uitstekend oog voor detail laten zien, waarbij de verlichting en reflecties de vintage charme van deze iconische Porsche perfect accentueren. Een harmonieuze compositie die nostalgie en vakmanschap ademt.“

Machiel: “Een klassieke Porsche 911 en een herfstbos is een ‘match made in heaven’. De kleuren van de auto (zowel exterieur als interieur) passen ook heel mooi bij de herfstbladeren. De Porsche is mooi gepositioneerd op een glooiende weg en de weerspiegeling van de koplampen maakt het helemaal af. Een heel fraai tafereeltje zo.”

Benjamin: “Het klinkt als een prachtige scène! De klassieke Porsche Targa in de herfstige bosomstandigheden, met de kleuren die goed passen bij de omgeving. De warme tinten van de bladeren en de tijdloze charme van de Porsche zorgen voor een harmonieuze en sfeervolle compositie. Complimenten voor de fotograaf.”

Deze editie maakt de nieuwe BMW M5 zijn debuut in de Foto van de Maand, via een prachtige fotoreeks van @Row1.

Machiel: “De nieuwe M5 is nog nooit zo mooi geweest… De combinatie van de beweging en de reflectie in het water levert een spectaculaire foto op. Je kunt er naar blijven kijken. Vooral de reflectie van de achterlichten geeft een heel mooi effect en contrasteert ook prachtig met de schemerige achtergrond. Tegelijkertijd is Rowan er ook nog in geslaagd om de groene kleur er lekker uit te laten springen. Het opspattende water zorgt nog voor wat extra dynamiek. Kortom: een topplaat!”

Eric: “De nieuwe BMW M5 spat van het scherm in deze foto! Het lage standpunt geeft je echt het gevoel dat je in de actie zit. De reflectie in het water zorgt voor extra drama en laat de M5 nog sneller en strakker lijken. Ondanks het donkere weer springt de opvallende groene kleur er echt uit – een dikke shout-out naar de fotograaf voor die skills. Deze foto laat perfect zien wat de M5 is: snelheid, kracht en stijl in één pakket.”

Benjamin: “De nieuwe M5 is prachtig vastgelegd door Row1! De kracht en de dynamiek van de auto komen fantastisch tot leven in de foto. Zijn brede heupen en gespierde uitstraling stralen pure kracht uit. De belichting benadrukt perfect de robuuste lijnen en het sportieve karakter van deze zwaargewicht. Toch had het weg Photoshoppen van de stroommasten in de achtergrond misschien net dat beetje extra kunnen toevoegen voor een nog strakkere compositie. Ze trekken nu iets te veel aandacht af van de M5 zelf. Maar al met al is dit een indrukwekkende opname, en het blijft duidelijk dat Row1 weet hoe je een auto in al zijn glorie vastlegt! Met een paar kleine aanpassingen kan het resultaat nog sterker worden. Topwerk!”

En dan nu de enige echte winnaar… de Toyota Tundra van @GijsSpierings. Gijs kreeg de unieke kans om zijn eigen auto vast te leggen op een waterplatform bij een Spaanse fotostudio, met prachtige resultaten.

Eric: “Deze foto van de Toyota Tundra, vastgelegd door Gijs Spierings, is een meesterwerk van belichting, contrast en compositie. Gefotografeerd op het unieke waterplatform van Calvert Studios in Spanje, wordt de kracht van de Tundra benadrukt door de zachte reflectie op het gladde wateroppervlak. De subtiele belichting accentueert de lijnen en details van het voertuig, terwijl het contrast tussen de robuuste truck en de serene omgeving een krachtig beeld oplevert. De compositie zet de Tundra letterlijk en figuurlijk in het middelpunt, met het landschap dat moeiteloos zijn rol als achtergrond vervult.”

Machiel: “Een absolute droomlocatie, die ook perfect past bij een robuuste auto als de Tundra. Met de auto en de bergen die een smalle strook vormen in het midden is de compositie heel mooi minimalistisch. Het zonlicht wat zacht weerkaatst op de auto draagt bij een gevoel van serene rust. Een buitengewoon fraaie foto, waar zelfs de officiële persfoto’s van de Toyota Tundra niet tegenop kunnen.”

Benjamin: “Wat een indrukwekkende foto van de Toyota Tundra! Gijs is echt een meester in Photoshop! Zijn vaardigheid om beelden te bewerken is van een ongelooflijk hoog niveau. De details, het contrast en de manier waarop hij de kracht van de Tundra vastlegt, zijn prachtig. Het lijkt wel alsof de auto tot leven komt in het beeld. Geweldig werk, Gijs!”

We mogen @GijsSpierings dus feliciteren met de overwinning deze maand! Hij ontvangt de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

In 2025 gaan we gewoon weer door met de Foto van de Maand, dus upload je foto’s op Autoblog Spots om kans te maken op een waardebon en eeuwige roem!