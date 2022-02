Even voorstellen: ons nieuwe Foto van de Maand-jurylid

Auto’s fotograferen en filmen: Eric van Vuuren doet al 15 jaar niet anders. En hij zit vanaf nu in de jury van de Foto van de Maand.

We kondigden het vorige week al aan: we gaan twee dingen anders doen met de Foto van de Maand. Het vertrouwde concept blijft gewoon hetzelfde, maar nu maak je iedere maand kans op een Kamera Express-waardebon van €100. Daarnaast verwelkomen we een nieuw vast jurylid: Eric van Vuuren.

Voordat Eric gaat beginnen met jureren willen we hem eerst even wat uitgebreider aan jullie voorstellen. Eric is een ervaren rot als het gaat om autofotografie. In de afgelopen 15 jaar heeft alle mogelijke auto’s op de meest uiteenlopende locaties gefotografeerd en gefilmd. Hij weet dus waar hij over praat.

Tot zijn toonaangevende klanten behoort ook – jawel – Autoblog. Eric was in het verleden diverse keren achter de camera te vinden bij Autoblog-video’s en heeft ook een Autoblog fotografieworkshop verzorgd.

Dan is het nu tijd om Eric zelf aan het woord te laten. We vuren een aantal vragen op hem af.

Voor degenen die je nog niet kennen: kun je jezelf even voorstellen?

“Mijn naam is Eric Van Vuuren, 33 lentes jong en inmiddels alweer circa 15 jaar actief als professioneel fotograaf en filmmaker met een specialisatie op automotive gebied. Ik heb de eer om zowel mediatitels als bedrijven, merken en importeurs te voorzien van foto- en videocontent. Privé woon ik samen met m’n vriendin Liselotte (tevens fotograaf), onze teckel en we verwachten begin mei ons eerste kindje. M’n daily is een Land Rover Discovery Sport.”

Auto’s zijn dus je specialiteit, hoe ben je in de autowereld gerold?

“Van jongs af aan was ik al zeer gefascineerd van grafische beelden en experimenteerde ik zelf al veel met het maken ervan in Photoshop. Niet veel later pikte ik de camera van m’n ouders om daarmee alles wat los en vast zat te fotograferen. Na een Media Management opleiding aan het Grafisch Lyceum in 2008, ben ik gestart met de opleiding “Fotografisch Vormgeven” aan de Fotovakschool in Rotterdam, destijds nog een opleiding van twee dagen in de week. Die tijd was er een vacature bij Autovisie (De Telegraaf) als stagiaire fotografie. Ook al was dit vanuit mijn opleiding niet verplicht, wilde ik perse meer tijd per week bezig zijn met mijn grootste passie. Na een succesvolle stage en opleiding wist ik dat ik hiermee verder wilde gaan als ZZP’er.”

Misschien een onmogelijke vraag, maar welke van je (auto)foto’s vind je het best gelukt en waarom?

“Inderdaad een vrij onmogelijke vraag, vooral omdat ik altijd vrij kort na een shoot alweer bezig ben met het “verbeteren” van m’n proces. Wat ging goed, wat ging fout, wat moet beter? Hierdoor ben ik zelden echt tevreden met een enkele foto, omdat ik steeds weer punten zie wat ik volgende keer anders zou doen. Wat mij wel vaak het beste bij blijft is hoe je met zo weinig mogelijk middelen en tijd, het maximale eruit weet te halen. Men romantiseert vaak over dit vak, dat je zeeën van tijd zou hebben en alles van te voren uitgedacht zou hebben, terwijl je in realiteit vaak slechts enkele krappe uurtjes met slecht weer in een omgeving staat die je niet kent. Om op zo’n moment iets indrukwekkends te maken geeft mij wel veel voldoening.”

Wat is je persoonlijke favoriet van alle auto’s die je ooit voor je lens hebt gehad?

“Ik ben het type die gaat voor de alternatieve keuze. Dus liever een Lambo in plaats van een Ferrari, liever een Jag in plaats van een Porsche, liever een Skoda in plaats van een Volkswagen. Na 15 jaar freelancen heb ik zonder twijfel meer dan honderd internationale auto introducties meegemaakt, maar blijf ik vaak terug denken aan de lancering van de Jaguar F-Type en alle variaties (V8, V6, V6s, AWD, handbak) die daaruit voort vloeide. Voor mij zit hier zo’n tijdloze schoonheid in, dat ik alleen maar hoop dat die ooit op mijn oprit mag staan. In knaloranje. Met V6, mag een S zijn, hoeft niet. Oké, en die Pagani Huayra was ook leuk.”

Wat is volgens jou de gouden tip voor het maken van een goede autofoto?

“Staar je niet kapot op nieuwe apparatuur! Ik kom nog vaak genoeg mensen tegen die van ellende niet weten wat ze met hun geld moeten en de dikste/duurste camera’s kopen, zonder ook maar enig idee te hebben hoe ze het moeten gebruiken. Om nog maar te zwijgen over het “leren kijken”: hoe valt het licht, hoe zijn de reflecties, wat wordt de compositie, hoe komt deze auto het beste tot z’n recht? Allemaal zaken die je ook met je iPhone kan oefenen. Kijk naar voorbeelden die jou aanspreken, probeer het na te maken om te zien wat je ervoor moet doen en probeer daarmee je eigen draai eraan te geven. Of gewoon een Autoblog Fotografieworkshop volgen die dit jaar weer gepland gaat worden…”

Bij deze hebben jullie alvast wat gratis tips gekregen van Eric. Hopelijk heeft zijn verhaal jullie ook geïnspireerd om zelf met een camera (of telefoon) aan de slag te gaan. Schroom niet om de resultaten te delen op Autoblog Spots! Wie weet zie je je foto wel terug in volgende editie van de Foto van de Maand.

Wil je meer werk van Eric zien? Op zijn website kun je zijn portfolio bekijken en hij is ook actief op Instagram.