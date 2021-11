Boomknuffelaars zijn boos op Land Rover vanwege foto in bos

Een bos is het natuurlijke habitat van een Defender, maar er zijn mensen die daar anders over denken.

Een reclame met een Land Rover Defender in een bos, dat lijkt vrij onschuldig. Maar tegenwoordig is niets meer onschuldig. Land Rover kreeg namelijk kritiek vanwege een advertentie waarop een Defender te zien was in een bos.

Het ging om een paginagrote advertentie in The Guardian. Daarop was een Land Rover Defender in een bos te zien, met de tekst “Life is so much better without restrictions.” Dit klinkt als verkapte kritiek op het overheidsbeleid, maar dat was niet het probleem. Mensen namen vooral aanstoot aan het feit dat de auto midden in een bos stond.

Het regende namelijk klachten bij de ASA (Advertising Standars Authority), de Britse versie van de Reclame Code Comissie. In totaal kregen ze naar aanleiding van de advertentie 96 klachten binnen. Diverse milieubewegingen uitten hun onvrede over deze reclame.

Volgens de klagers zou de advertentie mensen aanmoedigen om de auto in “ecologisch gevoelige omgevingen” te gebruiken. Ook de tekst “life is so much better without restrictions” zou daar aan bijdragen. Kortom: deze reclame roept op tot onverantwoord gedrag.

Watchdog overturns ban on advert of Land Rover in forest https://t.co/iDjNN8od0F — The Guardian (@guardian) November 24, 2021

Gelukkig ging de ASA niet mee in deze kritiek. Hun oordeel luidde dat er met deze advertentie geen reclameregels werden overtreden. Ook snapten ze bij de ASA dat de tekst een knipoog was naar de coronamaatregelen en niets met het milieu te maken had. Ze voegden er zelfs aan toe dat 4×4’s in sommige gebieden juist noodzakelijk zijn. Niks onverantwoord dus.

Ook nog even belangrijk om te vermelden: op de desbetreffende foto staat de Defender gewoon op een pad. Weliswaar een onverhard pad, maar het is niet alsof de auto allerlei beschermde flora en fauna aan het platwalsen is.

Bekijk hieronder de rijtest met de Land Rover Defender, waarbij Wouter – heel verantwoord – niet in een bos rijdt.

Via: The Guardian