EV met 1.000+ pk heeft meeste afschrijving ooit!

Binnen een jaar is 80 procent (!) van de oorspronkelijke waarde foetsie.

Of je het nu leuk vindt of niet: het is bewezen dat elektrische auto’s per jaar meer afschrijven dan benzineauto’s. Hier en daar vind je een paar uitschieters met een benzinemotor, maar het merendeel van de afschrijvingskanonnen heeft een elektromotor. Denk bijvoorbeeld aan de Porsche Taycan.

Het beste voorbeeld van de gigantische afschrijving van een EV vinden we in Amerika. Als je een jaar of acht geleden ook al op deze website ronddwaalde, heb je misschien nog een vage herinnering aan het bedrijf Faraday Future. Het EV-merk kreeg financiële steun van JLR en moest het Tesla en de EQ-modellen van Mercedes lastig gaan maken. Dat lukte niet, want niemand wilde een Faraday Future.

Faraday Future FF91

Of nou ja, niemand, heel weinig mensen in ieder geval. Eén van die personen maakte ergens vorig jaar $ 309.000 over om een Faraday Future FF91 ‘Futurist Alliance’ in bezit te krijgen. Het gaat over de FF91: een enorm luxe SUV met drie elektromotoren en een gigantische batterij. Tezamen produceren de motoren 1.064 pk en 1.976 Nm koppel. Het sprintje van 0 naar 100 km/u kan in 2,3 seconden. Het watergekoelde accupakket heeft een capaciteit van 142 kWh en zorgt voor een actieradius van 613 kilometer.

De inmiddels gebruikelijke EV-ontwerpelementen zijn aanwezig. Aero-wielen, lichtstrips die fungeren als koplampen en achterlicht, echte of neppe luchtinlaten en een dakspoiler. Er zitten 30 sensoren op voor de rij-assistenten, waaronder een LiDAR-sensor vlak boven de voorruit.

Het feestje wordt nog prettiger aan de binnenkant. De suicide deuren openen de poort naar een luxe interieur. Zo zijn er in totaal 11 (!) schermen aanwezig in verschillende maten. Denk aan een staand middenscherm, een liggen bijrijdersscherm en een 27-inch (!!) televisie om de passagiers achterin te vermaken. Dat is overigens de beste plek in het huis. Er zijn stoelen die kunnen ventileren, verhitten, masseren en achterover leunen. Dit alles regelt de inzittende via een schermpje aan de binnenkant van de deur.

Faraday Future FF91 is de EV met de meeste afschrijving

Nu doet de FF91-eigenaar zijn EV van de hand. Het is de vijfde FF91 van de geplande 300 exemplaren. Sinds vorig jaar zijn er nog geen 10.000 kilometers mee gereden. De huidige bezitter heeft ervoor gekozen om de auto te laten veilen bij Bring a Trailer. Hier wordt de Faraday Future geveild zonder minimumprijs. Oftewel: de hoogste bieder wint de auto, ongeacht het bod.

Een definitieve prijs hebben we nu nog niet, want de online veiling duurt nog vijf dagen. Toch ziet het er niet rooskleurig uit voor de EV-verkoper. Op het moment van schrijven bedraagt het hoogste bod maar $ 31.250. Dat is omgerekend ongeveer € 30.000.

Wat kost de EV met de meeste afschrijving?

Carbuzz schat op basis van vorige EV-veiling in dat de FF91 voor een bedrag tussen de € 34.000 en de € 58.000 gaat. Met een nieuwprijs om en nabij de drie ton, zal de EV minimaal 80 procent hebben afgeschreven. In minder dan twee jaar tijd. Zodra de veiling voorbij is, zal ik dit artikel updaten.

Zou jij een bod uitbrengen? € 40.000 voor een EV met 1.050 pk en een interieur zo luxe als een Rolls-Royce? Klinkt helemaal niet gek. Of geef je dit geld liever uit aan een leuke gezinsauto op Marktplaats?