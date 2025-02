Prijsvraag: hoeveel invalidenplekken heeft deze straat?

In de Schilderswijk in Den Haag is iedereen invalide! Maar deze straat spant qua invalidenplekken de kroon!

Alle hardwerkende Schilderswijkers die in de avond thuis komen bij hun huis in de Trooststraat hebben maar wat moeite om een parkeerplekje te vinden. In de Trooststraat wonen namelijk erg veel mensen die niet goed ter been zijn.

Overigens is dit niet alleen zo in de Trooststraat, er is in heel de Schilderswijk een wildgroei aan blauwe borden te vinden. Al spant deze straat wel de kroon. Maar liefst 42 (!) invalideplekken in één straat. Dat riekt naar fraude, toch?

Geen nieuw probleem

Op zich bestaat het probleem al langer, ook vier jaar geleden was 1 op 5 invalidenplekken in de gemeente Den Haag al te vinden in de Schilderswijk en Transvaal. Je weet hoe dat gaat, de raad schreeuwt moord en brand en we gaan er naar kijken. Ook in Rotterdam was er overigens sprake van wildgroei. Iedereen last van een hernia kennelijk.

Nu vier jaar later blijkt het aantal invalidenplekken alleen maar verder door gestegen. In deze Haagse wijken dan. In andere wijken heeft de aanscherping van vier jaar geleden wel gewerkt, alleen die ruimte is er in de rasechte Haagse volksbuurtjes kennelijk niet.

Herkeuren

Naar aanleiding van de klachten van vier jaar geleden is vooral de aanvraagprocedure aangescherpt. De parkeerplaatsen die al zijn vergeven zijn niet opnieuw bekeken. Dat zou eigenlijk wel moeten. Dat vinden althans de paar bewoners in de Trooststraat zonder invalidenplek.

Een bewoner verwoordt het in een brief aan verantwoordelijk wethouder Arjen Kapteijns als volt, zo lezen we in het AD.

Momenteel zijn er in totaal 42 gehandicaptenparkeerplekken in de Trooststraat, wat ik persoonlijk als een zeer hoog aantal ervaar. Dit lijkt mij niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke vraag naar dergelijke plekken in deze buurt. De bewoners vermoeden fraude!

De bewoners vragen van de wethouder om te onderzoeken waarom er zoveel gehandicaptenparkeerplaatsen zijn toegekend. Bij het toekennen van vergunningen zou ook gekeken moeten worden naar alle bewoners, ook degenen die nu geen gewone parkeerplek meer kunnen vinden.

Allemaal de schuld van Europa

Volgens de gemeente is het allemaal de schuld van Europa. Want de invalidenplekken worden alleen goedgekeurd als de aanvrager in bezit is van een Europese gehandicaptenkaart. Die kun je alleen krijgen na een medische beoordeling. Ergo: er kan van fraude geen sprake zijn.

Wat vinden jullie? Is 42 invalidenparkeerplekken in één straat nog normaal? Of is het van de zotte?

