Franse gendarmerie telt nu één Alpine minder

Frankrijk kreeg 26 stuks Alpine A110 voor de Gendarmerie om mee te spelen. Nu zijn er nog 25 over.

Als politie moet je het materieel meehebben. Je kunt immers geen boeven vangen als ze in een beetje gechipte Golf al kunnen ontkomen van de achtervolgende voertuigen. Nederland kiest daarom voor gepeperde Audi A6’en om achtervolgingen mee te doen, daarvoor waren het Volvo’s. Vlot genoeg en tegelijkertijd ruim.

Gendarmerie

In Frankrijk was er een tijdje terug ook noodzaak voor snelle voertuigen voor de Gendarmerie. Het probleem was des tijds dat Frankrijk ook een beetje nationalistisch wilde zijn en een Frans voertuig wilde gebruiken. Helaas was het snelste Franse voertuig des tijds waarschijnlijk ofwel een Peugeot 307 RC ofwel een Renault Clio RS. Dus werd gekozen voor een Subaru Impreza, die dan weer zo snel was dat de gendarmes gevaarlijke capriolen moesten uithalen om de auto’s te temmen.

Dat werd dus geen succes en sinds 2010 gebruikt de Gendarmerie ‘gewoon’ Renault Megane RS’en. Snel zat, makkelijk te besturen en Franser krijg je ze niet. Nog leuker werd het afgelopen jaar, toen de Franse Gendarmerie 26 stuks Alpine A110 aan de vloot toevoegde. Ook op en top Frans, ook lekker vlot maar wel een serieuze sportwagen met achterwielaandrijving. Dat kan soms listig zijn, zo blijkt maar weer.

Alpine A110 van de Gendarmerie crasht

Op Twitter duikt namelijk deze foto op van een gendarme naast een Alpine A110 van de Gendarmerie. Maar dan ondersteboven. De enige van de 26 Alpines in de regio Meuse (Maas), dichtbij de Belgische grens, belandde ondersteboven in een veld na een ongeval. De precieze toedracht is niet bekend, wel dat iedereen ongedeerd bleef.

Sortie de route de l’Alpine à la bretelle d’accès de Ville-en-Woevre (A4) , prompt rétablissement aux gendarmes . #Meuse pic.twitter.com/Vo5rH8vTvT — Robert (@La_Pollice) July 28, 2022

Tsja, het kan de beste overkomen. Als je tien jaar in een Renault Megane RS hebt gereden, kan achterwielaandrijving je best verrassen. De Alpine A110 was sinds 4 mei in dienst van de Gendarmerie en heeft het dus maar een paar maanden overleefd.