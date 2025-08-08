Autoblog Foto van de Maand – Juli 2025

We zetten de beste foto’s van julij op een rij.

De afgelopen maand verscheen er weer een gevarieerde selectie aan fotomateriaal op Autoblog Spots, van vakantiekiekjes tot zorgvuldig geplande fotoshoots. Uiteraard zetten we weer de top 3 in het zonnetje, met een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 voor de winnaar.

Ons gastjurylid is deze maand Thijn a.k.a. @shotbythijn die de vorige editie won met een prachtige foto van een Pal-V. Hij geeft deze maand input, naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren.

Derde plaats: Land Rover Defender Urban

@Row1 had de afgelopen maand een imposante auto voor zijn lens: een Defender met Urban Automotive-accessoires. Dit leverde een serie leuke plaatjes op.

Eric: “Deze Defender is duidelijk van de straat, maar met een dosis attitude. De foto is geschoten op een nat parkeerdek, wat meteen zorgt voor reflecties en textuur. De keuze voor een lage hoek geeft de auto extra gewicht — hij lijkt bijna op je af te stappen. En door de ietwat cyan-achtige kleurtoning krijgt het beeld een koele, stedelijke sfeer die perfect past bij deze Urban-spec Defender. Rauw, maar gestileerd.”

Machiel: “Een grauwe dag, daar word je niet per se vrolijk van, maar het past uitstekend bij deze auto. Het lage standpunt maakt de Defender extra imposant. Rowan heeft mooi gebruik gemaakt van complementaire kleuren: rood versus (grijs)groen. De zijkant van de auto valt helaas een beetje weg tegen de lucht, maar verder een geslaagde foto!”

Thijn: “Ik heb sowieso al een zwak voor de Defender, en deze foto laat precies zien waarom. Wat een apparaat! Met de gekozen hoek en het lage standpunt komt het stoere karakter nog sterker naar voren. Voeg daar de rauwe locatie en de onheilspellende wolken aan toe en je hebt een schitterende plaat.“

Tweede plaats: Audi RS6 Avant

Op de tweede plaats treffen we een Audi RS6 aan in een bijzondere kleur (Taktik Grün), vastgelegd door @basfransencarphotography.

Machiel: “Een geslaagde combinatie van auto’s en architectuur, dat zien we graag. De kleuren van de locatie sluiten mooi aan op de bijzondere kleur van de RS6. Bovendien vormen de geometrische vormen een interessante achtergrond, zonder dat het té veel afleidt van de auto. De keuze om de auto recht van de zijkant te fotograferen werkt ook heel goed in deze setting.”

Eric: “Deze RS6 is sowieso al een opvallende verschijning in z’n matte, grijsgroene ‘Taktik Grün’-lak. Maar wat de foto écht interessant maakt, is de setting. Geen natuur of klassiek decor, maar een industriële onderdoorgang met een grafisch plafond van beton en staal. De lijnen boven en onder de auto zorgen voor een soort visuele echo — strak, symmetrisch en heel bewust gekozen. Het licht is hard maar gecontroleerd, en dat geeft de auto een bijna conceptcar-achtige uitstraling.”

Thijn: “Wat een unieke kleur op deze RS6! Creatieve en goed gekozen locatie, wat samen zorgt voor een prachtige plaat.”

Eerste plaats: Alfa Romeo GTV

Altijd leuk, als de fotograaf tevens de eigenaar is van de auto. @jt916 schoot tijdens zijn vakantie deze fraaie foto van Alfa GTV en wint daarmee de Foto van de Maand.

Eric: “Wat deze foto zo sterk maakt? Het gevoel van ruimte. De rode GTV lijkt bijna achteloos geparkeerd op een bergweggetje, maar het shot is allesbehalve toeval. De fotograaf heeft slim gebruikgemaakt van natuurlijk kader – de takken op de voorgrond zorgen voor diepte én trekken je blik naar het midden. Combineer dat met het gouden uurtje, een zacht glooiend berglandschap en die klassieke coupévorm, en je hebt een dromerige plaat die ruikt naar vrijheid en verbrand rubber. Of olie.”

Machiel: “Zulke vakantiekiekjes wil iedereen wel maken. De omgeving is niet alleen prachtig, er zit ook heerlijk veel diepte in de foto. Dit is te danken aan de bladeren op de voorgrond en de vervaagde bergen op de achtergrond. De laagstaande zon versterkt dit effect en zorgt tevens voor een mooie slagschaduw en warme kleuren. De sfeer druipt er vanaf!”

Thijn: “Sfeervol, zomers beeld met een mooi doorkijkje, dat moet een prachtige roadtrip zijn geweest!”

De prijs is deze keer dus voor @jt916. Gefeliciteerd! Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij je opnieuw kans maakt op een bol.com cadeaubon. Daarnaast hebben we ook onze jaarlijkse vakantiespotsactie, waarmee je een Autoblog-strandlaken kunt winnen. Genoeg redenen om je foto’s te uploaden op Autoblog Spots!

