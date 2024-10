Autoblog Foto van de Maand – September 2024

Deze maand zijn warme tinten de rode draad.

Het is weer hoog tijd voor een nieuwe Autoblog Foto van de Maand. Met deze keer een leuke aankondiging, maar die bewaren we even voor het laatst. Eerst gaan we kijken wie er deze keer vandoor gaat met de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

De vorige keer maakte Tristan a.k.a. @trisjphotography de winnende foto, dus hij mag deze keer meebeslissen over de nieuwe winnaar. Ook ons vaste jurylid Eric van Vuuren geeft weer zijn professionele mening.

We beginnen traditiegetrouwe met de derde plaats. @europeancarshots legde een tafereel vast wat we de komende maanden helaas niet meer gaan zien: een cabrio op een mooie (na)zomeravond.

Eric: “Wat een heerlijke Hollandse foto!! Het stille polderlandschap, de reflectie in het water, de opkomende zon en vooral de keuze om de kap in deze stand te demonstreren zorgen ervoor dat je een unieke plaat hebt weten te creëren. Het enige wat ik qua kritiek kan bedenken is dat ik persoonlijk liever de neus van de 911 niet het huis had “laten raken”. Verder echt een heerlijke foto!”

Machiel: “Een lekker sfeervol plaatje, waarbij het licht van de ondergaande zo’n heel mooi op de auto valt. Deze foto doet je meteen alweer terug verlangen naar de zomer. De auto steekt ook lekker af tegen de lucht en de reflectie maakt het plaatje compleet. Helaas leek er wel een haartje of iets dergelijks voor de lens te zitten, want in de lucht is een donkere streep te zien als je goed kijkt.”

Tristan: “Hele mooie compositie! Origineel idee om de foto ‘mid transitie’ te maken! Dit prachtige tijdloze design van Porsche staat prachtig in het echte Hollandse landschap. Mijn enige minpunt is dat de Porsche er net wat meer uit had mogen springen.”

Een Ferrari is natuurlijk altijd leuk om te fotograferen en @elindewilde mocht op pad met een fraaie 296 GTB. Dit leverde mooie resultaten op en een tweede plaats in deze rubriek.

Machiel: “Ik ben altijd wel fan van foto’s met een kleine scherptediepte en dit is daar een mooi voorbeeld van. Op deze manier zit er heerlijk veel diepte in de foto. Sowieso vormt dit bospad en hele mooie setting en met de smaakvolle bewerking van de kleuren heeft Elin ook het beste uit de omgeving gehaald.”

Eric: “Bij deze plaat is er zo waanzinnig lekker gespeeld met scherpte/diepte, dat het bijna het gevoel van een foto ontstijgt. Als dit een opname bij een keuzemenu van een willekeurig racespel zou zijn had ik je ook geloofd. Mooi hoe er met de gele/oranje tinten zijn gespeeld om zo’n zomerse namiddag gevoel te creëren, ook het niet volledig centreren van de auto draagt bij aan het lijnenspel in deze top plaat.”

Tristan: “Wauw! Wat een prachtige Ferrari. De zachte tonen maken deze foto echt prachtig. De kleur van de Ferrari komt mooi terug (in het rood, zoals het hoort). De compositie van de foto is heel fijn, je kijkt als het ware met de auto mee.”

En dan nu de enige echte Foto van de Maand. @noortjeblokland maakte een hele fraaie serie foto’s met een GT3 RS uitgevoerd in Palladium Metallic. Daarmee betreedt ze deze maand weer een keer de bovenste trede van het podium.

Eric: “Wat vaak het probleem is bij deze fotograaf, is dat wij geforceerd worden om één foto te kiezen die (volgens onze bescheiden mening) het beste is. Ook deze maand heeft Noortje het ons weer vrij lastig gemaakt met een gehele serie aan prachtige foto’s, maar deze waanzinnige plaat van de Porsche 911 GT3 RS is toch echt de winnaar. Terwijl de laatste momenten van ‘blue hour” nog zichtbaar zijn in de achtergrond, creëert zij door middel van flitslicht een lekker dramatisch contrast. Ook de nabewerking zorgt er weer voor dat het gehele sfeertje goed op elkaar aansluit. Die taartschep achterop was al niet subtiel, maar die schaduw maakt het geheel nóg indrukwekkender.”

Machiel: “Deze hele serie is weer smullen geblazen, maar onze keus is op deze foto gevallen. De fraaie kleur springt er heel mooi uit met deze belichting en de setting in de duinen past er ook heel perfect bij. Ook leuk om te zien hoe de spoiler nog eens wordt uitvergroot door de schaduw. Door de auto rechts van het midden te plaatsen is de schaduw bovendien mooi onderdeel gemaakt van de compositie. Kortom: een heel krachtig beeld.”

Tristan: “Wat. Een. Foto. Een prachtige plaat van Noortje. Ze heeft enorm goed gewerkt met een licht setup. De kleur van de lak komt er zo enorm mooi uit. Het tafelblad achterop wordt subtiel (in hoeverre dat kan bij een GT3 RS) eruit gelicht. En je ogen worden gelijk naar die dat mooie doorlopende achterlicht getrokken. De gele kleurbewerking voegt ook nog net wat meer spanning toe, aan al een hele mooi foto. Dit is de winnaar voor mij!”

Het is dus een unaniem besluit van de jury: @noortjeblokland wint de Foto van de Maand. Gefeliciteerd Noortje!

Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij er opnieuw een waardebon klaar ligt voor de winnaar. En we hebben nog een leuk nieuwtje: je kunt op deze manier ook een plekje veroveren op de Autoblog-kalender. In samenwerking met HooG Selections gaan we dit jaar namelijk weer een mooie kalender uitbrengen met de Foto van de Maand-winnaars. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!